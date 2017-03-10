Глава РК подписал поправки в Конституцию

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», сообщает пресс-служба Акорды.

Проект конституционных поправок в официальных СМИ был опубликован 26 января.

Как передает МИА "Казинформ", 6 марта депутаты Парламента РК приняли закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» во втором чтении.

Представленный на подпись главе государства Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» был направлен в Конституционный Совет, который в своем решении постановил, что закон соответствует Конституции Республики Казахстан, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления республики.

Конституционные изменения, предусматривающие передачу ряда полномочий от президента к Правительству и Парламенту, были инициированы самим главой государства Нурсултаном Назарбаевым.