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Глава РК подписал Указ по реализации поправок в Конституцию РК

14.03.2017 11:54   1035   0
Нурсултан Назарбаев подписал Указ о комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», сообщает akorda.kz.
 
В целях реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта  2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» постановляю:
 
1. Центральным и местным государственным органам всех уровней, органам местного самоуправления принять все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования государственного аппарата в условиях расширенного объема полномочий и ответственности Парламента, Правительства и иных государственных органов.
 
2. Рекомендовать Парламенту Республики Казахстан принять меры, обеспечивающие деятельность Парламента и его Палат в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (далее – Закон).
 
3. Правительству Республики Казахстан оперативно провести анализ и оценку функциональной готовности центральных и местных исполнительных  органов к работе с дополнительным объемом полномочий и принять меры, обеспечивающие эффективное функционирование системы исполнительных органов в новых организационно-правовых условиях.
Об итогах данной работы доложить Президенту Республики Казахстан.
 
4. Определить, что в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан будут внесены:
 
1) Проект Конституционного закона, предусматривающий приведение в соответствие с Законом конституционных законов Республики Казахстан  «О Президенте Республики Казахстан», «О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», «О Конституционном Совете Республики Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», «О выборах в Республике Казахстан», «О республиканском референдуме»;
2) проект нового Закона Республики Казахстан «О прокуратуре».
 
5. Администрации Президента Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами:
 
1) обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Президента Республики Казахстан проектов законодательных актов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа;
2) принять меры по приведению действующих актов Президента Республики Казахстан в соответствие с Законом.
 
6. Правительству Республики Казахстан в двухмесячный срок:
 
1) принять меры, обеспечивающие приведение иных законодательных актов в соответствие с Законом;
2) обеспечить проведение ревизии актов Правительства, центральных и местных исполнительных органов, а также маслихатов и приведение их в соответствие с Законом.
 
7. Конституционному Совету, Верховному Суду, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, принять меры по пересмотру и приведению принятых ими нормативных правовых актов в соответствие с Законом.
 
8. Министерству иностранных дел Республики Казахстан обеспечить доведение до зарубежных и международных партнеров Казахстана информации о сути и содержании произведенных в соответствии с конституционной реформой изменений в государственном устройстве страны.
 
9. Администрации Президента Республики Казахстан и Правительству Республики Казахстан принять иные меры по реализации настоящего Указа.
 
10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
 
11. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
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Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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