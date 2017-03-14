Глава РК подписал Указ по реализации поправок в Конституцию РК

Нурсултан Назарбаев подписал Указ о комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», сообщает akorda.kz.

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» постановляю:

1. Центральным и местным государственным органам всех уровней, органам местного самоуправления принять все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования государственного аппарата в условиях расширенного объема полномочий и ответственности Парламента, Правительства и иных государственных органов.

2. Рекомендовать Парламенту Республики Казахстан принять меры, обеспечивающие деятельность Парламента и его Палат в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (далее – Закон).

3. Правительству Республики Казахстан оперативно провести анализ и оценку функциональной готовности центральных и местных исполнительных органов к работе с дополнительным объемом полномочий и принять меры, обеспечивающие эффективное функционирование системы исполнительных органов в новых организационно-правовых условиях.

Об итогах данной работы доложить Президенту Республики Казахстан.

4. Определить, что в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан будут внесены:

1) Проект Конституционного закона, предусматривающий приведение в соответствие с Законом конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», «О Конституционном Совете Республики Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», «О выборах в Республике Казахстан», «О республиканском референдуме»;

2) проект нового Закона Республики Казахстан «О прокуратуре».

5. Администрации Президента Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами:

1) обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Президента Республики Казахстан проектов законодательных актов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа;

2) принять меры по приведению действующих актов Президента Республики Казахстан в соответствие с Законом.

6. Правительству Республики Казахстан в двухмесячный срок:

1) принять меры, обеспечивающие приведение иных законодательных актов в соответствие с Законом;

2) обеспечить проведение ревизии актов Правительства, центральных и местных исполнительных органов, а также маслихатов и приведение их в соответствие с Законом.

7. Конституционному Совету, Верховному Суду, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, принять меры по пересмотру и приведению принятых ими нормативных правовых актов в соответствие с Законом.

8. Министерству иностранных дел Республики Казахстан обеспечить доведение до зарубежных и международных партнеров Казахстана информации о сути и содержании произведенных в соответствии с конституционной реформой изменений в государственном устройстве страны.

9. Администрации Президента Республики Казахстан и Правительству Республики Казахстан принять иные меры по реализации настоящего Указа.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

11. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.