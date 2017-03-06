Н. Назарбаев обсудил меры по борьбе с религиозным экстремизмом с главой МДРГО РК

В ходе встречи с министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым главе государства был представлен отчет о деятельности и дальнейших планах работы Министерства по делам религий и гражданского общества, передает Акорда.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на проводимой политике государства по отношению к религии и религиозным организациям, а также на мерах по борьбе с религиозным экстремизмом.

"У нас в стране созданы все условия для работы всех религиозных объединений, гарантирована свобода вероисповедания. Нам необходимо сохранить спокойствие в этой сфере. В то же время следует разобраться с вопросом религиозного экстремизма, пересмотреть законодательство. Министерству предстоит большая работа", - сказал президент Казахстана.

Президент Казахстана, отметив сложившуюся ситуацию в религиозной сфере, особо подчеркнул роль министерства и возложенные на него задачи.

"Ранее у нас не было такого министерства. Необходимо продолжать выстраивать работу с религиозными сообществами, неправительственным сектором и молодежными организациями", - сказал Назарбаев.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на проводимой политике государства по отношению к религии и религиозным организациям, а также на мерах по борьбе с религиозным экстремизмом.

Ермекбаев проинформировал главу государства о стабильной ситуации в курируемой им сфере, отметив наличие на сегодняшний день более 3 600 религиозных объединений действующих в стране 18 конфессий. По информации министра, большинство религиозных объединений являются исламскими.