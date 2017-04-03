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Глава РК внес поправки в Указ о функционировании нацвалюты

03.04.2017 19:31   1255   0
Нурсултан Назарбаев внес изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан».
 
"В соответствии с подпунктом 8) статьи 19 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 6, cт. 56; 2009 г., № 33, ст. 308; 2011 г., № 60, ст. 850) следующее изменение:
пункт 4 исключить.
 
2. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования."
 
Указ Президента «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» регламентирует порядок изъятия из обращения тиынов. Пункт 4 гласит: "Порядок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, а также приема и обмена наличных тиынов на тенге устанавливается правлением Национального Банка Республики Казахстан".
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    24

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    8

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    95

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    106

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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