Глава РК внес поправки в Указ о функционировании нацвалюты

Нурсултан Назарбаев внес изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан».

"В соответствии с подпунктом 8) статьи 19 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 6, cт. 56; 2009 г., № 33, ст. 308; 2011 г., № 60, ст. 850) следующее изменение:

пункт 4 исключить.

2. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования."

Указ Президента «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» регламентирует порядок изъятия из обращения тиынов. Пункт 4 гласит: "Порядок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, а также приема и обмена наличных тиынов на тенге устанавливается правлением Национального Банка Республики Казахстан".