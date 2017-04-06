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Н. Назарбаев встретил руководителей делегаций стран ШОС

06.04.2017 13:56   660   0
Нурсултан Назарбаев обратил внимание присутствующих на вопросе важности укрепления существующих механизмов сотрудничества и нормативной правовой базы ШОС и отметил положительные результаты проделанной работы государств-участников ШОС по укреплению экономических и политических связей.
 
Также президент Казахстана остановился на отдельных задачах, стоящих перед организацией.
 
- Это согласованные действия стран-участниц по всем вопросам. В настоящее время идет рассмотрение Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и Заявления ШОС по совместным противодействиям международному терроризму. Необходимо завершить согласование этих документов в краткие сроки, - подчеркнул глава государства.
 
Нурсултан Назарбаев заявил о том, что на Астанинском саммите ШОС планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, что придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Азии.
 
- Необходимо расширить сотрудничество ШОС с международными и региональными структурами – ООН, ОДКБ, СВМДА. Мы полагаем, что это также повлияет на дальнейшее развитие организации, - сказал президент Казахстана.
 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного  члена Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов, вносит существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности. В частности, отмечаются усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса.
 
Во встрече приняли участие секретари советов безопасности Казахстана В. Жумаканов, Кыргызстана Т. Джумакадыров, России Н. Патрушев, Таджикистана А. Кахаров, член Госсовета – министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь, генеральный секретарь ШОС Р. Алимов, директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоев.
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    64

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    12

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    180

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    208

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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