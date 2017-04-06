Н. Назарбаев встретил руководителей делегаций стран ШОС

Нурсултан Назарбаев обратил внимание присутствующих на вопросе важности укрепления существующих механизмов сотрудничества и нормативной правовой базы ШОС и отметил положительные результаты проделанной работы государств-участников ШОС по укреплению экономических и политических связей.

Также президент Казахстана остановился на отдельных задачах, стоящих перед организацией.

- Это согласованные действия стран-участниц по всем вопросам. В настоящее время идет рассмотрение Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и Заявления ШОС по совместным противодействиям международному терроризму. Необходимо завершить согласование этих документов в краткие сроки, - подчеркнул глава государства.

Нурсултан Назарбаев заявил о том, что на Астанинском саммите ШОС планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, что придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Азии.

- Необходимо расширить сотрудничество ШОС с международными и региональными структурами – ООН, ОДКБ, СВМДА. Мы полагаем, что это также повлияет на дальнейшее развитие организации, - сказал президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов, вносит существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности. В частности, отмечаются усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса.

Во встрече приняли участие секретари советов безопасности Казахстана В. Жумаканов, Кыргызстана Т. Джумакадыров, России Н. Патрушев, Таджикистана А. Кахаров, член Госсовета – министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь, генеральный секретарь ШОС Р. Алимов, директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоев.