Глава РК встретился с министром оборонной и аэрокосмической промышленности

В ходе встречи Главе государства было доложено о текущей деятельности министерства, формировании государственного оборонного заказа, проводимой работе в сфере информационной безопасности и планах по дальнейшему развитию отрасли.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности.

Б.Атамкулов проинформировал Президента Казахстана о процессе совершенствования существующего алгоритма формирования государственного оборонного заказа, а также разработке концепции «Киберщит Казахстана».

Кроме того, министр оборонной и аэрокосмической промышленности уведомил Главу государства о завершении в текущем году строительства уникального предприятия – сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. Казахстанские специалисты при создании спутников будут задействованы в полном цикле работ - от проектирования до сборки и проведения испытаний.