Глава Туркменистана уволил правительство

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал постановление о сдаче членами Кабинета министров Туркменистана своих полномочий, передает МИА "Казинформ".

До того, как будет утвержден новый состав правительства, его членам поручено исполнять свои обязанности.

Вновь избранный лидер заверил, что отдаст все свои силы, знания, опыт и способности, чтобы оправдать доверие соотечественников.

«Я твёрдо верю в свой родной народ, в его огромный творческий потенциал, в неиссякаемые возможности, в его счастливое и светлое будущее. Искренне признателен всем избирателям, принявшим активное участие в выборах», - выступил глава государства.