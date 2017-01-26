Главным успехом Астанинского процесса является будущее участие оппозиции на переговорах в Женеве

23-24 января в Астане прошла встреча по мирному урегулированию сирийского вопроса, где за один стол переговоров сели представители Дамаска и вооруженной оппозиции. Эксперты считают, что проведение встречи именно в Астане уже можно назвать небольшим успехом казахстанской дипломатии.

В Астане завершились переговоры по мирному урегулированию сирийского конфликта. В нем приняли участие делегация Правительства Сирии во главе с Башаром аль Джаафари, вооруженной оппозиции Сирии, представленной 15 различными организациями, делегацию России возглавил Александр Лаврентьев. Турцию представил заместитель министра иностранных дел Седад Онал, а Иран – его коллега Хосейн Джабер Ансари. Также на переговорах присутствовали специальный посланник Генерального Секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол.

Это уже далеко не первая встреча по урегулированию сирийского конфликта. Первые переговоры прошли летом 2012 года в Женеве. Казалось, что стороны пришли к согласию, однако участники конфликта, не участвовавшие в переговорах, отказались выполнять требования, выработанные в Женеве. Последующие три встречи в швейцарском Монтре, Москве и австрийской Вене также не дали результатов. Стороны разошлись во мнении относительно дальнейшей судьбы Башара Асада. В свою очередь, отличительной чертой Астанинского процесса является то, что стороны не касались политической составляющей конфликта, а обсуждали лишь вопросы сохранения перемирия.

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Переговоры продолжались два дня за закрытыми дверями. Главной темой обсуждения стал вопрос о прекращении огня со всех сторон. Встреча по Сирийскому урегулированию в Астане состоялась по инициативе президентов России и Турции, поддержанной президентом Казахстана. Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что встреча в Астане обеспечит необходимые условия для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии.

23 января, после первого дня переговоров, представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди сообщил журналистам, каких результатов им удалось достичь в ходе многочасовых переговоров. «Оппозиция провела встречи с российской, турецкой сторонами в присутствии спецпосланника ООН. Это была очень длинная и продуктивная встреча. Они говорили о специфических вопросах в целом, о попытке достижения ощутимого, жизнеспособного режима прекращения огня по всей стране. Стороны попросили разработать свои способы достижения этого. Также шла речь о гуманитарной ситуации, о снятии осады, также о признаках доброй воли, в частности, об освобождении заложников. Также был разговор о политической стороне. Есть мнение, что результат этой встречи может преобразиться», – ответил на вопросы журналистов представитель оппозиции.

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Вечером 24 января текст итогового документа зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Делегация Исламской республики, Российской Федерации, Республики Турция, согласно совместному заявлению министров иностранных дел в Москве в декабре 2016 года и Совбеза ООН, поддерживают начало разговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и вооруженной оппозицией. Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника генсека ООН по Сирии и подтверждаем, что привержены идее суверенности и целостности Сирийской Арабской Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН», – зачитал обращение глава МИД РК.

«Мы недалеко от окончательной декларации. Была проделана большая работа над ней, и мы продолжаем упорно работать. Мы уверены, что процесс становится более прочным. Каждый момент важен, потому что идут очень интенсивные обсуждения. Ведь это не просто бумажка, а документ о спасении жизней», – сказал ранее в интервью журналистам спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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Таким образом, пока окончательных договоренностей достигнуто не было, но эксперты отмечают важность самого процесса мирных переговоров.

«Будущее сирийского урегулирования зависит от того, как эти договорённости будут соблюдаться в самой Сирии, но сдвиг произошёл. Впервые представители и сирийского правительства, и сирийской оппозиции участвовали в переговорах одновременно, сидели за одним столом, слышали друг друга. Да, обменивались очень острыми выпадами, критикой, но они не разорвали переговоры, они остались и вели эти переговоры через посредников, пытаясь найти точки соприкосновения в вопросах прекращения огня», – заявил по итогам переговоров вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко.

Спикер подчеркнул, что Казахстан ни в коем случае не рассматривает Астанинский процесс как конкурента Женевскому. В официальном итоговом заявлении отмечается особая роль Астаны в урегулировании конфликта. Поэтому, если участники готовы провести еще один раунд переговоров в Астане, то Казахстан готов принять их в случае необходимости.

Специальный посланник Генерального Секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура не исключил возможности проведения дальнейших переговоров в Астане. «Мы были бы рады помочь сыграть важную роль в этом политическом процессе, который должен быть обеспечен в Женеве. Потому мы видели, какой потенциал существует здесь в Астане, и мы рады этому процессу. ООН будет использовать площадку Астаны в случае необходимости для сирийского урегулирования».

По словам главы делегации Российской Федерации Александра Лаврентьева, основным достижением переговоров в Астане стало то, что вооруженная оппозиция примет участие в переговорах в Женеве, которые пройдут в феврале этого года. И если в Астане обсуждался лишь вопрос прекращения огня, то в Швейцарии будет поднят вопрос о политическом будущем Сирии.

«Всё больше сирийских группировок теперь готовы подключиться к переговорам, подобным нынешним. Что касается попыток сорвать встречу, их было много, и именно Москва приложила массу усилий, чтобы оппозиционеры проявили такт», – сообщил Александр Лаврентьев.

Для казахстанской дипломатии проведение переговоров такого уровня является первым в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. По словам Романа Василенко, Астана и дальше будет работать в составе этого политического органа.

«Мы не гонимся за дивидендами. Мы рассчитываем, что это будет способствовать укреплению нашего статуса, хотя это не главное для нас. Как известно, Казахстан с января этого года является членом Совета Безопасности ООН, и на протяжении следующих двух лет мы будем работать в составе этого важного политического органа. Главная причина, по которой мы организуем эти переговоры по просьбе стран-гарантов заключается в том, что мы хотим помочь прекратить войну в Сирии», – заявил г-н Василенко.

Глава делегации Правительства Сирии Башар аль Джаафари отметил немаловажную роль Казахстана, России и Ирана в организации переговорного процесса. «Данная встреча должна посеять семена доверия между Правительством и вооруженной оппозицией Сирии для противостояния террористической войне, навязанной нашей стране. Встреча является выражением казахстанской открытой дипломатии и плодом совместных усилий нескольких сторон, особенно наших друзей России и Ирана».

«Хочется отметить, что переговоры в Астане являются промежуточной встречей перед главными переговорами по Сирии, которые состоятся в Женеве 8 февраля 2017 года. Решение проблем сирийского вопроса требует системного и комплексного подхода, где основными игроками являются традиционные игроки, такие как Россия, Турция, Иран, монархии Персидского Залива, США и Европейский Союз с одной стороны, международные и региональные организации – с другой. Надо принять во внимание и роль нетрадиционных игроков международных отношений, как ИГИЛ, Фронт Ан-Нусра, Ансар аль-Ислам и другие. На счет успешности встреч, хочу отметить, что всё зависит от содержательности повестки дня. Какие вопросы будут подниматься, насколько стороны готовы проявить лояльность и политическую волю», – считает эксперт по международным отношениям Алькей Маргуланулы.

«Казахстан имеет опыт проведения международных мероприятий на своей территории. Данная встреча формирует положительный имидж страны как эффективной площадки для диалога. В данном ключе – это очень важно для Казахстана – как доверительного партнера, который заинтересован в разрешении сирийского вопроса. Если будут положительные результаты, то это отлично отразится на всем переговорном процессе», – добавил собеседник «Къ».

По мнению политика Амиржана Косанова, в сирийском конфликте любой, пусть даже малейший шаг вперед в переговорах между сторонами, можно расценивать как успех в разрешении конфликта. «Сирийский узел всё больше становится похожим на Гордиев. Слишком уж много в нем противоречий, которые порой приобретают антагонистический, неразрешимый характер. Речь идет как о содержательной части, я имею в виду условия сторон, так и о репрезентативности переговоров, проходящих в той же Женеве. Никто в мире и не ожидает, что внутренние стороны конфликта пойдут на значимые уступки, ведь речь идет о смене или не смене власти в стране. Добавьте сюда теперь внешние стороны, то есть геополитические интересы мировых держав. Всё смешалось в одну кучу и скорого, устраивающего все стороны конфликта выхода, пока не видно».

«Что касается выбора Астаны местом для проведения такого диалога сторон, то допускаю, что инициатором стала Москва, – продолжает собеседник «Къ». – Наша столица ей удобна во всех отношениях, в том числе и потому, что Казахстан и Россия – стратегические партнеры, которые согласно договору ведут «согласованную внешнюю политику». Поэтому в российских СМИ эта идея нашла свою поддержку».

«Думаю, что акординским имиджмейкерам не нужно на этот счет слишком обольщаться. В мире знают, что мы плывем в фарватере Кремля, и этим всё сказано. Такое мнение отнюдь не способствует росту нашего авторитета в глазах Запада, который ввел против России санкции из-за ее политики в отношении Украины. К тому же в данных переговорах Астана не является стороной переговоров как таковых, а всего лишь площадка для их проведения. Но уверен, что наши провластные СМИ даже из этого формального факта совместной фотосъемки сделают «соответствующие» выводы о выдающейся роли казахстанской дипломатии в мире и решении сложных геополитических конфликтов», – добавил политик.

Директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин считает, что Астана выполнила свою функцию как организатора столь важных в разрешении конфликта переговоров. По его мнению опыт, приобретенный в организации данных переговоров, еще нужно проанализировать и обобщить, но уже сейчас можно сказать, что Астана сумела обеспечить конструктивную атмосферу прошедшим переговорам, что сыграло не последнюю роль в их проведении.

«Два дня обеспечивать переговоры конфликтующих сторон, их безопасность, решать миллион разных дипломатических, организационных, логистических, технических, протокольных нюансов, не допустить срыва, провокации под прицелом около 400 зарубежных СМИ – за всем этим стоит кропотливый труд наших дипломатов, экспертов, представителей государственных медиа-служб. В переговорах в Астане участвовали представители более 15 сирийских повстанческих вооруженных групп, в рядах которых в совокупности воюют в среднем 60–70 тыс. человек. Тем более, от каждой группы была представлена делегация от трёх до семи человек, преимущественно полевых командиров. Поэтому с точки зрения протокола и логистики было не просто в течение нескольких дней обеспечивать их участие в переговорах», – считает Ерлан Карин.

История

Напомним, что Гражда́нская война́ в Си́рии – многосторонний вооружённый конфликт с иностранным вмешательством на территории Сирии начался весной 2011 года.

Сторонами конфликта являются сторонники действующего президента Башара Асада (Сирийская арабская армия), формирования «умеренной» сирийской оппозиции (Свободная сирийская армия), курдские регионалисты (Отряды народной самообороны), а также различного рода исламистские террористические группировки (ИГ, Фронт ан-Нусра и т. д.).

Начавшиеся на волне арабской весны антиправительственные выступления в марте 2011 года привели к массовым беспорядкам в различных городах Сирии, а уже к лету того же года переросли в полномасштабный вооруженный конфликт. Основными требованиями оппозиции были: отставка президента Башара Асада, отмена (действовавшего с 1962 года) режима чрезвычайного положения и проведение в стране демократических преобразований.