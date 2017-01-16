Главы МИД РФ и РК обсудили подготовку к встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым подготовку к международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двусторонней повестки дня, график предстоящих контактов, а также координацию действий на международной арене, включая подготовку к международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане", — говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.