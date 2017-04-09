Госсекретарь США: приоритетом США в Сирии является борьба с террористами

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что главным приоритетом США является борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещенная в РК), сообщает РИА-Новости.

"Мы считаем, что нашим первостепенным приоритетом является победа над ИГ. Когда угроза ИГ уменьшится или будет ликвидирована, я думаю, мы сможем обратить внимание непосредственно на стабилизацию ситуации в Сирии", — заявил Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон, находясь на прошлой неделе с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны.

Эту же позицию подтвердили и в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.