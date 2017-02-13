Гурбангулы Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении

Кандидат от Демократической партии, действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на выборах президента страны с 97,69% голосов. Такие предварительные данные огласил в понедельник ЦИК Республики.

По его данным, к этому моменту за Бердымухамедова проголосовали более 3,07 млн человек. По словам главы ЦИК Гулмурата Мырадова, всего в списках избирателей значились более 3,22 млн граждан Туркмении. Он отметил, что данные продолжают стекаться в Центризбирком из дипломатических представительств за рубежом.

В ЦИК пока не уточнили, как оставшиеся проценты распределились по другим восьми кандидатам.

Международные наблюдатели подтвердили, что выборы прошли в условиях открытости и гласности, заявил глава ЦИК республики Гулмурат Мырадов.

"Международные наблюдатели отметили очень активное участие избирателей в выборах, - сказал он. - Они подтвердили, что процесс прошел в условиях открытости, гласности и приверженности демократическим путям развития".

Мырадов добавил, что за ходом выборов в Туркмении следили эксперты от целого ряда организаций, в том числе ООН, СНГ, ШОС, ОИС, ОБСЕ, а также от США, Китая, Индии, Турции, Ирана, Афганистана, Республики Корея, Австрии и Японии. "Всего насчитывалось 154 международных наблюдателя", - пояснил он. Кроме того, за ходом голосования мониторинг осуществляли более трех тысяч национальных наблюдателей.

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