Иран и РК подписали соглашение в области морского торгового судоходства на Каспии

В рамках визита Президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани в Республику Казахстан подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского торгового судоходства на Каспийском море.

Данный международный договор направлен на укрепление двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Ираном и положительно отразится на развитии морской транспортировки грузов между двумя странами.

Сегодня Иран является одним из основных потребителей экспортных грузов, следующих из порта Актау. Ежегодно в направлении северных портов Ирана транспортируется порядка 2 млн. тонн различных грузов.

Подписанное межправительственное соглашение позволит создать равные конкурентные условия между казахстанскими и иранскими судоходными компаниями, обеспечить взаимное признание судовых документов, равные условия доступа к портам и при оплате портовых сборов.