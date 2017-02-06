IT-гиганты США отправили в суд письма против миграционного указа Трампа

Корпорации Apple, Google, Microsoft и еще около 100 крупных американских компаний подали в суд юридическое обоснование своей позиции против указа президента Дональда Трампа по ограничению миграции, передает ТАСС.

Среди корпораций, подавших в суд юридическое обоснование, помимо Apple, Google и Microsoft, есть также Facebook и Twitter, Intel, eBay, Netflix, сервис такси Uber, производитель джинсовой одежды Levi Strauss. В основном, документ подписали компании технологического сектора, которые привлекают из-за рубежа квалифицированную рабочую силу.

Юридическая позиция была представлена в воскресенье в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско.

"Указ представляет собой существенное отклонение от принципа справедливости и предсказуемости, которые руководили иммиграционной системой США на протяжении 50 лет", - цитирует агентство правовое обоснование позиции корпораций. "Указ наносит значительный ущерб интересам американского бизнеса, а также инновациям и росту в конечном итоге", - считают они. "Иммигранты или их дети основали более 200 из 500 крупнейших американских компаний, входящий в список, составляемый журналом Fortune", - отмечается в документе.

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Указы, ужесточающие иммиграционную политику, Трамп подписал в конце января. Он поручил Госдепартаменту и министерству нацбезопасности на 120 дней приостановить программу размещения беженцев в США. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Фото: РИА Новости

