Из-за миграционной политики Трампа США потеряли $185 млн

По данным, указанным в докладе Международной ассоциации делового туризма (Global Business Travel Association, GBTA, запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, установленный администрацией Дональда Трампа, уже нанес американской экономике ущерб на сумму не менее $185 млн, передает ТАСС.

Интенсивность деловых поездок между США и другими странами спустя неделю после подписания указа снизилась на 2%.

Согласно подсчетам GBTA, сокращение деловых поездок на 1% в год может привести к потере США 71 тыс. рабочих мест и вызвать уменьшение ВВП на $5 млрд. По оценке экспертов, в результате временного запрета на въезд в страну граждан семи мусульманских стран туристическая сфера только одного Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в течение трех лет может потерять около $736 млн.

Европейские организации, входящие в GBTA, заявили, что многие компании, не желая рисковать, уже сокращают планы поездок в Америку на ближайшие месяцы.

В первые три дня после подписанного указа по иммиграции запросы в интернете по поиску авиарейсов в Америку сократились на 38%. В то же время запросы на авиаперелеты в США из российских городов существенно возросли, указывает издание. С начала января по 7 февраля этот показатель увеличился на 88%.

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Указ Трампа, подписанный 27 января, установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие документа, апелляция Минюста на его решение была отклонена, но судебные тяжбы по этому поводу продолжаются. Трамп заявил, что намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима в США.