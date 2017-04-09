Валюта нал
USD 314.00 314.50
RUB 5.58 5.60
EUR 335.50 336.50
Валюта бирж
USD/KZT
313.02
+0.000%
EUR/KZT
332.9
+0.000%
RUB/KZT
5.5
+0.000%
EUR/USD
332.9
+0.000%
EUR/CHF
332.9
+0.000%
EUR/JPY
332.9
+0.000%
GBP/USD
388.86
+0.000%
USD/CHF
313.02
+0.000%
USD/JPY
313.02
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
313.02 332.9 5.5
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.19
+0.005%
Нефть WTI
52.45
+0.014%
Золото
1256.1
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1102
-0.011%
Жилье Астана
1047
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.19 52.45 1256.1
+0.005% +0.014% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Кайрат Абдрахманов принял участие в заседание Совета министров иностранных дел СНГ

09.04.2017 13:56   1365   0

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-лсужба Министерства иностранных дел РК.

Главы внешнеполитических ведомств согласовали на нем ряд важных документов в развитие инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по адаптации Содружества к современным реалиям, которые были озвучены на Саммите СНГ в Бурабае в октябре 2015 года.

Так, был одобрен вопрос о реформировании Экономического суда СНГ. Теперь данный орган Содружества переведен на новый оптимизированный формат деятельности по принципу «ad hoc», что подразумевает переход работы судей на непостоянную основу, кардинальное сокращение численности его аппарата и, как следствие, экономию бюджетных средств на его содержание.

Госсекретарь США: приоритетом США в Сирии является борьба с террористами ...
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что главным приоритетом США является борьба с террористической группировкой "Исламское государство&q...

Главы делегаций одобрили ряд документов в сфере правоохранительной деятельности. Утвержденный министрами комплекс мер по реализации правовых, организационных и информационно-аналитических вопросов направлен на усиление взаимодействия государств-участников СНГ в указанной сфере.

МИД РК сделал официальное заявление по ситуации в Сирии

Традиционно участники СМИД уделили особое внимание актуальным вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны всецело подержали проект программы «Культурные столицы Содружества». Наша страна предложила определить Культурной столицей СНГ в 2020 году город Шымкент. В 2018 году этот статус получит армянский Горис, а в 2019 году – город Брест в Беларуси. Как известно, культурными столицами Содружества уже становились города Астана в 2012 г. и Алматы в 2014 г.

Материалы по теме

МИД РК сделал официальное заявление по ситуации в Сирии

Госсекретарь США: приоритетом США в Сирии является борьба с террористами

Премьер-министр РК провел совещание по формированию комплексной экспортной стратегии

В Ташкенте прошло заседание СМИД СНГ

Крымбек Кушербаев занял первое место в рейтинге акимов

В рамках встречи в узком формате главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня. К. Абдрахманов проинформировал коллег о проведенной Казахстаном работе за первые 100 дней на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также рассказал о приоритетах нашей страны, обозначенных в Политическом обращении Главы государствам к членам этого высшего органа всемирной организации.

По итогам заседания СМИД принял Заявление о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. В Заявлении отмечена особая роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал действенной платформой глобального межрелигиозного диалога по предупреждению и противодействию нетерпимости и дискриминации по религиозному признаку.

Госсекретарь США: приоритетом США в Сирии является борьба с террористами

На полях заседания состоялись двусторонние встречи 
К. Абдрахманова со своими коллегами.

Переговоры с главой кыргызского внешнеполитического ведомства Эрланом Абдылдаевым символично прошли накануне 20-летия Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, подписанного в г. Алматы 8 апреля 1997 года. Стороны подтвердили приверженность к продолжению укрепления отношений в духе указанного договора.

Встреча с таджикским Министром Сироджиддином Асловым также прошла в теплой и дружественной атмосфере в свете предстоящего обмена ратификационными грамотами для вступления в силу Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, подписанного в Душанбе 14 сентября 2015 года.

В завершение дня казахстанский министр принял участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, в рамках которой состоялся содержательный обмен мнениями по ситуации в регионе, путям активизации регионального сотрудничества в приоритетных направлениях, укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Премьер-министр РК провел совещание по формированию комплексной экспортной стратегии

В своем выступлении К. Абдрахманов подробно проинформировал коллег о ходе работы Казахстана в составе Совета Безопасности ООН, прежде всего, в контексте продвижения общих интересов стран региона на данной высокой площадке и реализации заявленной в Политическом обращении Президента Н. Назарбаева к членам СБ ООН от 10 января 2017 года задачи по содействию превращению Центральной Азии в «зону мира, сотрудничества и безопасности».

  • Источник:
  • МИД РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    115

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    18

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    229

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    273

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное