Кайрат Абдрахманов принял участие в заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-лсужба Министерства иностранных дел РК.

Главы внешнеполитических ведомств согласовали на нем ряд важных документов в развитие инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по адаптации Содружества к современным реалиям, которые были озвучены на Саммите СНГ в Бурабае в октябре 2015 года.

Так, был одобрен вопрос о реформировании Экономического суда СНГ. Теперь данный орган Содружества переведен на новый оптимизированный формат деятельности по принципу «ad hoc», что подразумевает переход работы судей на непостоянную основу, кардинальное сокращение численности его аппарата и, как следствие, экономию бюджетных средств на его содержание.

Главы делегаций одобрили ряд документов в сфере правоохранительной деятельности. Утвержденный министрами комплекс мер по реализации правовых, организационных и информационно-аналитических вопросов направлен на усиление взаимодействия государств-участников СНГ в указанной сфере.

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Традиционно участники СМИД уделили особое внимание актуальным вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны всецело подержали проект программы «Культурные столицы Содружества». Наша страна предложила определить Культурной столицей СНГ в 2020 году город Шымкент. В 2018 году этот статус получит армянский Горис, а в 2019 году – город Брест в Беларуси. Как известно, культурными столицами Содружества уже становились города Астана в 2012 г. и Алматы в 2014 г.

В рамках встречи в узком формате главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня. К. Абдрахманов проинформировал коллег о проведенной Казахстаном работе за первые 100 дней на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также рассказал о приоритетах нашей страны, обозначенных в Политическом обращении Главы государствам к членам этого высшего органа всемирной организации.

По итогам заседания СМИД принял Заявление о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. В Заявлении отмечена особая роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал действенной платформой глобального межрелигиозного диалога по предупреждению и противодействию нетерпимости и дискриминации по религиозному признаку.

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На полях заседания состоялись двусторонние встречи

К. Абдрахманова со своими коллегами.

Переговоры с главой кыргызского внешнеполитического ведомства Эрланом Абдылдаевым символично прошли накануне 20-летия Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, подписанного в г. Алматы 8 апреля 1997 года. Стороны подтвердили приверженность к продолжению укрепления отношений в духе указанного договора.

Встреча с таджикским Министром Сироджиддином Асловым также прошла в теплой и дружественной атмосфере в свете предстоящего обмена ратификационными грамотами для вступления в силу Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, подписанного в Душанбе 14 сентября 2015 года.

В завершение дня казахстанский министр принял участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, в рамках которой состоялся содержательный обмен мнениями по ситуации в регионе, путям активизации регионального сотрудничества в приоритетных направлениях, укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

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В своем выступлении К. Абдрахманов подробно проинформировал коллег о ходе работы Казахстана в составе Совета Безопасности ООН, прежде всего, в контексте продвижения общих интересов стран региона на данной высокой площадке и реализации заявленной в Политическом обращении Президента Н. Назарбаева к членам СБ ООН от 10 января 2017 года задачи по содействию превращению Центральной Азии в «зону мира, сотрудничества и безопасности».