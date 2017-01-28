Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
328.73
+0.000%
EUR/KZT
351.51
+0.000%
RUB/KZT
5.47
+0.000%
EUR/USD
351.51
+0.000%
EUR/CHF
351.51
+0.000%
EUR/JPY
351.51
+0.000%
GBP/USD
412.33
+0.000%
USD/CHF
328.73
+0.000%
USD/JPY
328.73
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
328.73 351.51 5.47
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.4
-0.015%
Нефть WTI
53.2
-0.011%
Золото
1193.7
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.4 53.2 1193.7
-0.015% -0.011% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Калифорния начала подготовку к референдуму о выходе из состава США

28.01.2017 09:13   388   0

Власти Калифорнии разрешили сторонникам движения за отделение штата от США собирать подписи, необходимые для проведения референдума по изменению конституции, сообщает Los Angeles Times.

Если инициатива получит большинство голосов на референдуме, то из конституции штата исчезнут формулировки, что «Калифорния является неотделимой частью США», а также о том, что конституция США является основным законом государства, отмечает издание.

Отмена этих формулировок позволит начать подготовку референдумов по выходу Калифорнии из США. Движению Yes California, выступающему за выход штата из состава Соединенных штатов, потребуется собрать 400 тыс. подписей жителей региона для того, чтобы обязать власти Калифорнии провести референдум о независимости. 

Сами авторы инициативы именуют документ «Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии». При этом активисты выражают надежду, что референдум по этому вопросу может состояться уже в 2018 году.

Издание пишет, что одной из причин для проведения референдума стали результаты президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп. А большинство жителей Калифорнии поддерживали кандидата от демократической партии США Хиллари Клинтон.

28 января состоится первый телефонный разговор Путина и Трампа...
Первый телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу, заявили в Кремле. Первый телефонный разговор президента Росси...

28 января состоится первый телефонный разговор Путина и Трампа

Кроме того, глава движения Луис Джей Маринелл утверждает, что Калифорния платит больше налогов, чем получает из федерального бюджета. По его мнению, разница составляет порядка $16 млрд в год.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    10

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    12

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    5

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    18

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное