Калифорния начала подготовку к референдуму о выходе из состава США

Власти Калифорнии разрешили сторонникам движения за отделение штата от США собирать подписи, необходимые для проведения референдума по изменению конституции, сообщает Los Angeles Times.



Если инициатива получит большинство голосов на референдуме, то из конституции штата исчезнут формулировки, что «Калифорния является неотделимой частью США», а также о том, что конституция США является основным законом государства, отмечает издание.



Отмена этих формулировок позволит начать подготовку референдумов по выходу Калифорнии из США. Движению Yes California, выступающему за выход штата из состава Соединенных штатов, потребуется собрать 400 тыс. подписей жителей региона для того, чтобы обязать власти Калифорнии провести референдум о независимости.

Сами авторы инициативы именуют документ «Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии». При этом активисты выражают надежду, что референдум по этому вопросу может состояться уже в 2018 году.



Издание пишет, что одной из причин для проведения референдума стали результаты президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп. А большинство жителей Калифорнии поддерживали кандидата от демократической партии США Хиллари Клинтон.

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Кроме того, глава движения Луис Джей Маринелл утверждает, что Калифорния платит больше налогов, чем получает из федерального бюджета. По его мнению, разница составляет порядка $16 млрд в год.