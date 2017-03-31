Казахстан будет экспортировать пшеничные отруби на рынок Китая

Сегодня казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра РК – министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым, в первый день рабочей поездки в КНР встретилась с председателем Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантина КНР Чжи Шупином, передает Primeminister.kz.

По итогам встречи был подписан Протокол между двумя странами по требованиям инспекции, карантина и санитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям пшеничных отрубей.

Благодаря этому соглашению казахстанские бизнесмены впервые получили возможность экспортировать пшеничные отруби на рынок Китая и первым реализовать этот уникальный шанс выпал совместному казахстанско-китайскому перерабатывающему предприятию «Huoerguosi Irbis International Trading Co LTD».

Стороны обсудили ряд важных вопросов касательно снятия ограничений и получения доступа казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. В частности, китайская сторона подтвердила проведение в апреле т.г. инспекции по системе производства мяса-баранины и мясоперерабатывающих предприятий для включения в Реестр компаний-поставщиков в КНР. Обеими сторонами будут ускорены процедуры согласования проектов Протоколов ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт из РК в КНР по 34 наименованиям продукции. Казахстанской стороной был инициирован вопрос создания на территории РК совместных лабораторий по контролю качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, а также проведения их аккредитации.