Казахстан и Греция укрепят сотрудничество в правовой сфере

2 марта 2017 г. Посол Казахстана в Греции Алексей Волков встретился с новым Министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Ставросом Кондонисом, передает пресс-служба МИД РК.

В ходе состоявшейся встречи А. Волков ознакомил собеседника с важными политическими и социально-экономическими процессами, происходящими в Казахстане. В частности, до собеседника была доведена информация о работе по перераспределению полномочий между ветвями власти и реализации третьего этапа модернизации Казахстана, направленного на повышение глобальной конкурентоспособности страны.

Собеседники также отметили важность укрепления межведомственных контактов и расширения договорно-правовой базы между странами. В частности, греческой стороне было предложено совместно ускорить работу по заключению соответствующих договоров, включая три межгосударственных соглашения в сфере уголовного судопроизводства.

В этом контексте Посол Казахстана информировал о проводимой работе по модернизации судебной и правоохранительной системы совместно с европейскими экспертами в рамках нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Кроме того, была отмечена работа по присоединению Казахстана к европейским конвенциям в области уголовного судопроизводства. В этой связи А. Волков ознакомил греческого министра с реализацией Плана действий РК-Совет Европы «Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы правосудия Казахстана» на 2015-2018 гг., нацеленного на сближение казахстанской и европейской системы правосудия.

В свою очередь, Министр юстиции Греции Ставрос Кондонис подтвердил заинтересованность в развитии правового сотрудничества с Казахстаном и выразил готовность начать ускоренную работу по подготовке соответствующей юридической базы.