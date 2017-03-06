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Казахстан и Греция укрепят сотрудничество в правовой сфере

06.03.2017 19:41   496   0
2 марта 2017 г. Посол Казахстана в Греции Алексей Волков встретился с новым Министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Ставросом Кондонисом, передает пресс-служба МИД РК.
 
В ходе состоявшейся встречи А. Волков ознакомил собеседника с важными политическими и социально-экономическими процессами, происходящими в Казахстане. В частности, до собеседника была доведена информация о работе по перераспределению полномочий между ветвями власти и реализации третьего этапа модернизации Казахстана, направленного на повышение глобальной конкурентоспособности страны.
 
Собеседники также отметили важность укрепления межведомственных контактов и расширения договорно-правовой базы между странами. В частности, греческой стороне было предложено совместно ускорить работу по заключению соответствующих договоров, включая три межгосударственных соглашения в сфере уголовного судопроизводства.
 
В этом контексте Посол Казахстана информировал о проводимой работе по модернизации судебной и правоохранительной системы совместно с европейскими экспертами в рамках нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Кроме того, была отмечена работа по присоединению Казахстана к европейским конвенциям в области уголовного судопроизводства. В этой связи А. Волков ознакомил греческого министра с реализацией Плана действий РК-Совет Европы «Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы правосудия Казахстана» на 2015-2018 гг., нацеленного на сближение казахстанской и европейской системы правосудия.
 
В свою очередь, Министр юстиции Греции Ставрос Кондонис подтвердил заинтересованность в развитии правового сотрудничества с Казахстаном и выразил готовность начать ускоренную работу по подготовке соответствующей юридической базы. 
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

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Цифра дня
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трлн тенге
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Цитата дня
Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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