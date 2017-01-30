Казахстан и Иран заключили соглашение о безвизовом режиме

Дипломаты Казахстана и Ирана договорились о безвизовых поездках для граждан двух стран, которые путешествуют в группах, сообщает Tasnimnews.com.

Стороны договорились, что иранские и казахстанские туристы, путешествующие в группах от 5 до 50 не будут нуждаться в визах.

Они также согласились предоставить торговым представителям двух стран расширенные визы, что позволит им дольше оставаться в стране без необходимости проходить через бюрократическую волокиту.

Сообщается, что стороны устранят необходимость визовых требований для деловых поездок до февраля 2017 года.

Президент Ирана Хасан Рухани также обнародовал планы о создании прямых рейсов между Тегераном и Астаной, а также подготовку Ираном специальных таможенных служб для Казахстана на приграничных рынках.