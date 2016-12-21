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Казахстан и Словения будут совместно бороться с налоговыми преступлениями

21.12.2016 12:39   1271   0

Депутаты мажилиса Парламента одобрили законопроект «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Республикой Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов».

Министр финансов Бахыт Султанов отметил, что ратификации Конвенции позволит устранить двойное налогообложение доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами Казахстана и Словении. Это будет сделано через распределение прав налогообложения между договаривающимися государствами.

Бахыт Султанов подчеркнул, что доходы от осуществления деятельности, которая носит временный характер без образования постоянного учреждения, облагаются налогом только в стране резидентства налогоплательщика. А при наличии постоянного учреждения доходы от такой деятельности облагаются налогом в стране возникновения дохода.

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«В соответствии с Конвенцией дивиденды, проценты и роялти смогут облагаться налогом в государстве возникновения дохода. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве», — объяснил министр.

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По словам Б.Султанова, конвенция предусматривает порядок налогообложения доходов и иных платежей, взимаемых с государственных служащих, студентов, деятелей искусства и спорта, которые работают в договаривающихся государствах.

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«Доходы казахстанских граждан, осуществляющих свою деятельность в Словении, облагаются налогом в Словении, и наоборот. Для государственных служащих, если заработная плата и пенсия выплачиваются физическому лицу за службу для Казахстана, такие доходы облагаются налогом только в Казахстане. Аналогично и с ситуацией государственного служащего Словении, работающего в Казахстане, налоги будут уплачиваться только в Словении», — пояснил Б.Султанов.

Он напомнил, что товарооборот между Казахстаном и Словенией за последние 10 лет составил $1,023 млрд, в том числе в минувшем 2015 году он составил $93,1 млн.

«Основной статьей казахстанского экспорта являются феррохром, ферросилиций. В свою очередь, в структуре импорта преобладают лекарственные средства и металлоконструкции из черных металлов. Инвестиции из Словении в Казахстан за последние 10 лет составили $15,8 млн. В частности, в прошлом году сумма их инвестиций составила $4,2 млн», — рассказал глава Минфина.

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Бахыт Султанов добавил, что ратификация Конвенции между нашими странами будет способствовать укреплению и расширению экономического сотрудничества. Будут созданы благоприятные условия для инвестиций, а также удастся уладить вопросы по предотвращению уклонений от уплаты налогов.

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