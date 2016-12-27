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Казахстан и США вдвое увеличили срок действия виз

27.12.2016 17:55   482   0

В два раза увеличен срок действия виз между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки по наиболее важным категориям, сообщил министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов.

"Мы договорились о безвизовых поездках для японских граждан в Казахстан и казахстанцев в Японию. Под конец года мы договорились с США об увеличении срока выдачи виз до десяти лет. Был срок — пять лет. Сейчас визы казахстанские, американские по наиболее важным категориям, в частности туристические и дипломатические, будут выдаваться на такой большой срок. Конечно же, это представляет огромное удобство для граждан обеих стран", — сообщил Идрисов на брифинге в службе центральных коммуникаций в Астане.,

На сегодня, по его словам, без оформления виз Казахстан могут посетить граждане 19 стран, а с 1 января 2017 года граждане уже 45 государств, среди которых члены ОЭСР, а также ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда.

"На прошлой неделе мы представили дипломатическому корпусу и СМИ новые правила оформления приглашений и выдачи виз РК для иностранных граждан, которые вступают в силу с 1 января 2017 года. Хотелось бы подчеркнуть, что предпринятые шаги по либерализации визового режима ведутся с учетом национальных интересов нашей страны и принципа взаимности. Помимо вышеназванных государств, граждане 19 стран освобождаются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений", — добавил министр.

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Глава МИД РК также подчеркнул, что ведомство продолжает переговоры о подписании подобных соглашений с рядом других государств. В качестве приоритетного значения в этом направлении для Казахстана имеют текущие переговоры с ЕС по облегчению визового режима.


 

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