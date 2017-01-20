Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.08
-0.002%
EUR/KZT
353
+0.000%
RUB/KZT
5.5
+0.015%
EUR/USD
353
+0.000%
EUR/CHF
353
+0.000%
EUR/JPY
353
+0.000%
GBP/USD
407.63
-0.002%
USD/CHF
331.08
-0.002%
USD/JPY
331.08
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.08 353 5.5
-0.002% +0.000% +0.015%
Рынки
Нефть Brent
54.5
+0.006%
Нефть WTI
52.29
+0.003%
Золото
1206.5
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1073
-0.042%
Жилье Астана
996
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.5 52.29 1206.5
+0.006% +0.003% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Астана имеет потенциал стать "Азиатской Женевой"

20.01.2017 10:16   1257   0

По мнению экспертов Казахстан идеально подходит для урегулирования конфликта в Сирии, а также Астана имеет все шансы стать азиатской Женевой.

Зарубежный эксперт Джейкоб Зенн считает, что Казахстан является идеальной страной для проведения подобных переговоров, поскольку страна имеет хорошие отношения с всеми крупными международными державами, которые соберутся за столом.

«Кроме того, ни одна из повстанческих фракций не имеет претензий к Казахстану. Казахстан не вмешивался в ход Сирийской войны, Казахстан, в этом отношении, нейтральное государство. Поэтому, если какая-либо страна проявит инициативу провести переговоры у себя, она должна быть безопасной и нейтральной, а Казахстан отвечает всем этим требованиям. Так что Астанинский процесс — это новый уникальный формат», — приводит слова эксперта Казахстанский институт стратегических исследований.

Барак Обама: Спасибо за честь служить вашим президентом...
Уходящий 20 января президент США Барак Обама написал прощальное письмо американцам. Обама пояснил, что по традиции президент оставляет на...

По словам другого зарубежного эксперта Фархада Мамедова, Казахстан имеет потенциал стать "Азиатской Женевой" для урегулирования конфликтов.

«Место проведения встречи выбрано не случайно, так как Казахстан является мусульманским государством, к тому же непостоянным членом СовБеза ООН со стабильной позицией на международной арене. Авторитет президента Нурсултана Назарбаева среди участников переговоров позволяет создать условия для достижения максимального результата и продолжения переговоров именно в Астане в будущем. Несомненно, что Астана и Казахстан имеет потенциал стать Азиатской Женевой для урегулирования конфликтов и проведения переговоров на высшем уровне», — выразил своё мнение эксперт.

Барак Обама: Спасибо за честь служить вашим президентом

Переговоры по Сирии в Астане планируется провести 23 января. 12 января Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию конфликта.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    62

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    14

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    308

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    504

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное