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Казахстан принял участие в консультациях Совбеза ООН по Южному Судану

26.02.2017 13:02   1009   0

Постоянное представительство Казахстана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке приняло участие в консультациях Совета Безопасности, посвященных Миссии ООН в Южном Судане, сообщает пресс-служба МИД РК.

С докладом о ситуации в стране выступил помощник Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эль Гасим Уэйн. Также с итогами своей поездки в Южный Судан и о положении в области прав человека в этой стране выступил помощник Генерального секретаря ООН по правам человека и глава офиса Управления Верховного комиссара по правам человека в Нью-Йорке Эндрю Гилмор.

Члены Совета выразили тревогу по поводу объявленного голода в отдельных районах Южного Судана, а также обеспокоенность тем, что 40 % населения страдает от недоедания. Это, по мнению СБ, является прямым следствием непрекращающегося конфликта в этой стране. Делегации были едины в понимании, что кризис в стране может быть решен только путем политического урегулирования на основе полного выполнения Соглашения 2015 года об урегулировании конфликта в Южном Судане.

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Делегация Казахстана, выразив обеспокоенность в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией, призвала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям для доставки продовольствия населению Южного Судана, испытывающему голод. Казахстанская сторона предложила конкретные рекомендации для повышения эффективности миротворческой миссии ООН в Южном Судане и предотвращения гуманитарных трагедий значительного масштаба в будущем.

  • Источник:
  • МИД РК
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