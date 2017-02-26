Казахстан принял участие в консультациях Совбеза ООН по Южному Судану

Постоянное представительств
С докладом о ситуации в стране выступил помощник Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эль Гасим Уэйн. Также с итогами своей поездки в Южный Судан и о положении в области прав человека в этой стране выступил помощник Генерального секретаря ООН по правам человека и глава офиса Управления Верховного комиссара по правам человека в Нью-Йорке Эндрю Гилмор.
Члены Совета выразили тревогу по поводу объявленного голода в отдельных районах Южного Судана, а также обеспокоенность тем, что 40 % населения страдает от недоедания. Это, по мнению СБ, является прямым следствием непрекращающегос
Казахстан принял участие в Зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Делегация Казахстана, выразив обеспокоенность в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией, призвала обеспечить беспрепятственны