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Казахстан принял участие в первом заседании Совбеза ООН в 2017 году

04.01.2017 14:28   1354   0

3 января Казахстан на правах непостоянного члена Совета Безопасности ООН принял участие в первом заседании Совета в 2017 году.

В ходе заседания была утверждена Программа работы Совбеза на январь 2017 года. Казахстанскую делегацию представил Временный поверенный в делах Республики Казахстан Барлыбай Садыков.

В этот же день состоялась традиционная рабочая встреча всех руководителей делегаций членов Совбеза - Боливии, Великобритании, Египта, Италии, Казахстана, Китая, России, Сенегала, США, Украины, Уругвая, Франции, Швеции, Эфиопии и Японии. Мероприятие прошло в миссии Королевства Швеции под председательством постоянного представителя этой страны Олафа Скуга, возглавляющего СБ в январе 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В выступлении перед членами Совета Безопасности ООН Садыков озвучил приоритетные для Казахстана вопросы в работе данного органа, такие как превентивная дипломатия и укрепление мер доверия, нераспространение, урегулирование конфликтов и противодействие международному терроризму. В этом контексте он отметил, что инициатива Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, озвученная в стенах ООН 25 лет назад, успешно претворена в жизнь и диалоговый форум вносит весомый вклад в укрепление безопасности на азиатском континенте. Подчеркнув актуальность Манифеста Главы государства «Мир. XXI век», казахстанский представитель обратил внимание на важность совместных усилий для создания к столетию ООН в 2045 году мира без ядерного оружия, войн и конфликтов.

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Сегодня состоятся закрытые консультации Совета по ситуации в Сирии (положение с химическим оружием в стране) и Ираке (гуманитарный аспект).

Одним из основных мероприятий месяца станут намеченные на 10 января этого года открытые дебаты СБ ООН высокого уровня на тему «Предотвращение конфликтов и сохранение мира», в ходе которых члены Совета, как ожидается, заявят о своих приоритетах в данной сфере и поддержке нового руководства ООН. В них примут участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и ряд глав внешнеполитических ведомств государств-членов Совбеза, в том числе министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

17 января на уровне постпредов пройдут традиционные ежеквартальные открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая Палестинский вопрос.

В соответствии с решением Совбеза, в первом месяце года в ходе брифингов и закрытых консультаций состоится обсуждение ситуации в следующих странах и регионах: Йемене, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане (в том числе в провинциях Дарфур и Абьей) и Южном Судане, Западной Африке и Сахеле, Мали, Чаде, Сомали, Кипре, Колумбии, а также вопросы исполнения резолюции 2231 по иранской ядерной программе.

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Под председательством Казахстана пройдут заседания комитетов СБ ООН по Сомали и Эритрее и по борьбе с террористическими группировками.

В январе 2017 г. ожидается принятие плановых резолюций Совбеза по ситуации на Кипре и в ЦАР, а также, в случае достижения консенсуса среди членов СБ, по ситуации с химическим оружием в Сирийской Арабской Республике.

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  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    54

  • 2. Стабилизация курса тенге
    45

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    153

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    30

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
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