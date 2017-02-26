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Казахстан принял участие в Зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

26.02.2017 16:36   723   0

Делегация Парламента Казахстана во главе с Секретарем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Икрамом Адырбековым приняла участие в Зимнем заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-лсужба Сената Парламента РК.

В состав делегации также вошли сенаторы Нуртай Абыкаев, Мухтар Алтынбаев, Михаил Бортник, Ляззат Киинов, Дулат Куставлетов и депутат Мажилиса Парламента РК Куралай Каракен

Делегация приняла активное участие в дебатах в рамках заседаний Общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим делам, науке, технологиям и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Основными в повестке дня были вопросы борьбы с международными терроризмом и радикализацией, соблюдения прав человека, изменения климата. Кроме этого, были обсуждены перспективы урегулирования ситуации в и вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями, а также других конфликтов на пространстве ОБСЕ.

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В ходе заседания Общего комитета по экономическим делам, науке, технологиям и окружающей среде Председатель Экономико-экологического комитета ОБСЕ, Постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай представил вниманию парламентариев основные направления работы во втором измерении ОБСЕ.

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Сенатор Михаил Бортник и депутат Мажилиса Куралай Каракен подчеркнули важность роли экономико-экологического измерения ОБСЕ в процессе укрепления безопасности на фоне дебатов по военно-политическим и гуманитарным аспектам безопасности.  Куралай Каракен также отметила, что «страны должны стремиться к достижению устойчивой взаимосвязи. Развитие экономических связей окажет благотворное влияние на укрепление доверия и сотрудничества в контексте продвижения всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами».

Михаил Бортник со своей стороны отметил, что «Казахстан как активный участник Евразийского экономического союза заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с интеграционными объединениями и отдельными государствами. В данном контексте весьма перспективным является налаживание торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом». Он также подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание вопросам развития «зеленой экономики», что привело к созданию Партнерской программы «Зеленый мост» и решению о проведении ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего» в Астане.

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На полях мероприятия Глава парламентской делегации Икрам Адырбеков провел двустороннюю встречу с Председателем ПА ОБСЕ, депутатом Парламента Австрии Кристин Муттонен и Генеральным Секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтелло. Стороны обсудили итоги переговоров по сирийскому конфликту в Астане, перспективы сотрудничества в рамках Центрально-азиатского региона, вопросы урегулирования украинского кризиса. В частности, Кристин Муттонен подчеркнула важную роль Казахстана в качестве эффективного медиатора во имя продвижения мирного урегулирования конфликтов. Особое внимание в ходе беседы было уделено конституционной реформе, инициированной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в январе 2017 г. Икрам Адырбеков проинформировал об инициативе об усилении роли Парламента, повышении подотчетности  Правительства перед Президентом и Парламентом. Ожидается, что Глава государства передаст около 40 функций представительной и исполнительной ветвям власти.

Перспективы развития казахстанско-австрийских межпарламентских связей были обсуждены на встрече делегации со Вторым президентом Национального совета Карлом-Хайнцем Копфом, который охарактеризовал инициативу Главы Казахстана «как важный шаг и хороший сигнал», подчеркнув при этом, что развитие демократии – это процесс, который должен идти постепенно, шаг за шагом и не в ущерб стабильности.

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Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Австрией, отмечено, что хорошие шансы для австрийских фирм, обладающих большим опытом в сфере энергетики, прежде всего в развитии возобновляемых источников энергии, открывает участие Австрии в международной выставке ЭКСПО-217 в Астане. В этой связи, актуальным является вопрос возобновления авиарейсов между Веной и Астаной. Глава казахстанской делегации пригласил руководителя австрийского Парламента посетить выставку.

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