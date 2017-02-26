Казахстан принял участие в Зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Делегация Парламента Казахстана во главе с Секретарем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Икрамом Адырбековым приняла участие в Зимнем заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-лсужба Сената Парламента РК.
В состав делегации также вошли сенаторы Нуртай Абыкаев, Мухтар Алтынбаев, Михаил Бортник, Ляззат Киинов, Дулат Куставлетов и депутат Мажилиса Парламента РК Куралай Каракен.
Делегация приняла активное участие в дебатах в рамках заседаний Общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим делам, науке, технологиям и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Основными в повестке дня были вопросы борьбы с международными терроризмом и радикализацией, соблюдения прав человека, изменения климата. Кроме этого, были обсуждены перспективы урегулирования ситуации в и вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями, а также других конфликтов на пространстве ОБСЕ.
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На полях мероприятия Глава парламентской делегации Икрам Адырбеков провел двустороннюю встречу с Председателем ПА ОБСЕ, депутатом Парламента Австрии Кристин Муттонен и Генеральным Секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтелло. Стороны обсудили итоги переговоров по сирийскому конфликту в Астане, перспективы сотрудничества в рамках Центрально-азиат
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Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Австрией, отмечено, что хорошие шансы для австрийских фирм, обладающих большим опытом в сфере энергетики, прежде всего в развитии возобновляемых источников энергии, открывает участие Австрии в международной выставке ЭКСПО-217 в Астане. В этой связи, актуальным является вопрос возобновления авиарейсов между Веной и Астаной. Глава казахстанской делегации пригласил руководителя австрийского Парламента посетить выставку.