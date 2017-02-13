Казахстан призвал Северную Корею сесть за стол переговоров

Министерство иностранных дел Республики Казахстан осудило запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 12 февраля 2017 года, что является грубым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает пресс-служба ведомства.

Казахстан, являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV ДВЗЯИ, а также председателем Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, считает действия КНДР безответственными и оказывающими негативное воздействие на процесс ядерного разоружения. Кроме того, они несут угрозу безопасности как в региональном, так и глобальном масштабах, подрывают усилия подавляющего большинства государств мира в обеспечении безъядерного будущего.

Напомним, что КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Ракета выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07:55 по местному времени, ракета пролетела около 500 км и упала в акваторию Японского моря.

Согласно информации агенства ЦТАК запуском баллистической ракеты Pukguksong-2 лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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В связи с пуском ракеты, США, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва СБ ООН.

"США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций по поводу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля", - сообщил представитель американской миссии ООН.

По данным агентства Рейтер, заседание ожидается сегодня.

Фото: ТАСС