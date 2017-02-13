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Казахстан призвал Северную Корею сесть за стол переговоров

13.02.2017 09:29   940   0

Министерство иностранных дел Республики Казахстан осудило запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 12 февраля 2017 года, что является грубым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает пресс-служба ведомства.

Казахстан, являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV ДВЗЯИ, а также председателем Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, считает действия КНДР безответственными и оказывающими негативное воздействие на процесс ядерного разоружения. Кроме того, они несут угрозу безопасности как в региональном, так и глобальном масштабах, подрывают усилия подавляющего большинства государств мира в обеспечении безъядерного будущего.

Напомним, что КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Ракета выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07:55 по местному времени, ракета пролетела около 500 км и упала в акваторию Японского моря.

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Согласно информации агенства ЦТАК запуском баллистической ракеты Pukguksong-2 лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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В связи с пуском ракеты, США, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва СБ ООН.

"США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций по поводу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля", - сообщил представитель американской миссии ООН.

По данным агентства Рейтер, заседание ожидается сегодня.

Фото: ТАСС

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