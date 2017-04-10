Казахстан продолжает подготовку к переговорам по Сирии

Казахстан продолжает подготовку к переговорам по урегулированию ситуации в Сирии, которые планируются в мае в Астане, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

"Мы призываем все стороны, заинтересованные в мирном урегулировании сирийского конфликта, к поддержке как Астанинского процесса, так и, прежде всего, Женевского процесса, который проходит под эгидой ООН", — сказал Абдрахманов журналистам перед заседанием правительства в понедельник.

Министр выразил надежду, что "все стороны, которые вовлечены, будут поддерживать эти процессы всеми имеющимися в их арсенале средствами".

Ранее в Астане прошли три раунда переговоров по Сирии — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Ожидается, что очередной раунд переговоров в Астане состоится 3-4 мая. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.