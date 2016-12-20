Казахстан усилит меры безопасности в диппредставительствах в Турции

Казахстан усилит меры безопасности в своих дипломатических представительствах в Турции в связи с произошедшим терактом, сообщил вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев.

Он отметил, что Казахстан категорически осуждает данный теракт.

"Безусловно. Будут предприняты превентивные меры", - ответил он на вопрос журналистов о том, будут ли усилены меры безопасности в диппредставительствах РК в Турции.

"В том, что касается безопасности наших дипломатических представительств за рубежом, то эта работа ведется на постоянной основе. К сожалению, текущая ситуация в мире небезопасна, поэтому безопасность наших дипломатов, наших граждан за рубежом находится на постоянном контроле министерства ", - сказал Ашикбаев в кулуарах после заседания правительства во вторник.

Вице-министр проинформировал, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью МИД РК рекомендует казахстанцам избегать скопления людей, а также проявлять осторожность.

"В отношении переговоров – это отдельный вопрос", - ответил Ашикбаев на вопрос о том, повлияет ли теракт на предстоящие переговоры в Астане.

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"Мы призываем обе стороны отнестись к этому вопросу максимально аккуратно с тем, чтобы не нанести ущерба двусторонним отношениям, улучшение в которых произошло совсем недавно. Мы все помним трагические события, из-за которых отношения между этими двумя крупными странами, важными партнерами Казахстана, ухудшились", - заключил он.