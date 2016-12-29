Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн на обустройство таможни

Казахстан выделит первый транш в размере $7,5 млн на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.

26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева подписаны Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и Протокол между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о финансово-техническом содействии.