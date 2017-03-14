Казахстанская делегация приняла участие в заседании СБ ООН по Афганистану

Казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета Безопасности по положению в Афганистане. Члены Совета осудили совершенные в Кабуле террористические атаки и призвали международное сообщество к объединению усилий в борьбе с террористической угрозой.

Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения от рук террористов и других вооруженных групп. Было отмечено, что деятельность террористических и экстремистских элементов приводят к сохранению нестабильного положения в стране и представляют собой угрозу не только Афганистану, но и региону в целом.

В своем выступлении постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Кайрат Умаров подчеркнул, что РК остается приверженной концепции стабильного, безопасного и процветающего Афганистана. Он отметил необходимость проведения политического процесса под руководством и при участии самих афганцев, а также вовлечения международного сообщества и государств региона в процесс урегулирования ситуации в этой стране.

Как подчеркнул Умаров, ситуация в Афганистане остается нестабильной в связи с нестабильностью и высоким риском террористических актов, а также ростом незаконного производства и оборота наркотиков, что может иметь негативные последствия для всего региона Центральной Азии. Он также дал высокую оценку работе Миссии ООН по содействию Афганистану, Управления ООН по наркотикам и преступности, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропными веществами и их прекурсорами (ЦАРИКЦ), расположенным в Алматы.

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Кроме того, дипломаты предложили внимательно изучить проект создания в Алматы на базе уже действующих международных структур регионального центра ООН, который мог бы координировать оказание адресной гуманитарной и экономической помощи Афганистану и государствам центральноазиатского региона.