Китай будет продолжать соблюдать "Консенсус 1992 года"

Китай не допустит так называемой "независимости Тайваня" и будет соблюдать консенсус, достигнутый сторонами в 1992 году, заявил премьер КНР Ли Кэцян, пишет РИА Новости.

По словам китайского премьера, Пекин будет оберегать мирное развитие межбереговых отношений, мир и стабильность в Тайваньском проливе. "Мы выступаем категорически против сеператистской деятельности, направленной на так называемую "независимость Тайваня", и будем принимать решительные меры по сдерживанию подобной деятельности", — сказал Ли Кэцян. Он добавил, что никому, ни в какой форме и ни под каким предлогом не удастся отделить Тайвань от материкового Китая.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

"Консенсус 1992 года" — термин, который появился после встречи представителей материкового Китая и Тайваня в 1992 году, он подразумевает признание единства и принципа "одного Китая".