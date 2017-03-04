Китай планирует увеличить военные расходы на 7%

Военный бюджет Китая, второй по объему в мире, в 2017 году увеличится приблизительно на 7%, что составляет 1,3% от ВВП, сообщила официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин.

"Каждый год мы составляем военный бюджет с учетом экономического развития Китая и наших потребностей. В этом году он вырастет примерно на 7% и составит 1,3% от ВВП", — сказала Фу Ин на пресс-конференции, предваряющей ежегодную сессию ВСНП, высшего законодательного органа страны, которая начнется в воскресенье.

Говоря о факторах, повлиявших на рост бюджета, Фу Ин подчеркнула, что это вопрос обеспечения государственной безопасности, а не угроза или противостояние другим странам.

"США думают, что Китай может улучшить свое положение или превзойти США в плане повышения боеспособности, но на самом деле Китай, являясь развивающимся государством, очень сильно отстает от США в этом плане. Тем не менее, дальнейшее развитие военного строительства страны – это потребность обеспечения безопасности нашего государства и суверенитета", — отметила Фу Ин.

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Она добавила, что у Пекина в настоящее время также достаточно сил и возможностей для обеспечения мира и стабильности в Южно-Китайском море, подчеркнув, что КНР выступает за решение существующих территориальных споров посредством диалога.

"О дальнейшем развитии ситуации в регионе, я думаю, надо все-же смотреть на планы США", — сказала Фу Ин.

В настоящее время Китай активно занимается модернизацией вооруженных сил. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что технологические инновации "являются ключевым фактором усовершенствования армии страны и национальной обороны". По мнению китайского лидера, будущее НОАК зависит от инноваций и реформ.

В сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность вооруженных сил на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с численностью в 2 миллиона человек.

Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В прошлом году военные расходы Китая составили порядка 1 триллиона юаней (146 миллиардов долларов), увеличившись на 7,6%, — самыми медленными темпами за шесть лет. В 2015 году военный бюджет составил более 925 миллиардов юаней около (135 миллиардов долларов), увеличившись на 10,1% с 2014 года. В 2014 году военный бюджет увеличивался на 12,2%, в 2013 — на 10,7%, в 2012 — на 11,2%, в 2011 году — на 12,7%.

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