Китай выразил протест США из-за вмешательства в дела Тайваня

Китай сделал представление США из-за подписанного президентом США Бараком Обамой военного бюджета страны, предусматривающего сотрудничество с Тайванем, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, размещенном на сайте МИД КНР.

Она подчеркнула, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР добавила, что несмотря на то, что этот пункт документа не имеет обязательной юридической силы, является вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением взятых США обязательств.

"Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе", — заявила Хуа Чуньин.

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