Китайский бизнес просит снять барьеры для импорта продукции Казахстана

В рамках рабочего визита в Пекин казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым прошел круглый стол «Китайско-казахстанское сотрудничество в сфере торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией», передает МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Комитетом по содействию международной торговле Китая (КСМТ), Министерством сельского хозяйства РК и Национальной палатой предпринимателей Казахстана (НПП) «Атамекен». С казахстанской стороны в нем приняли участие около 30 представителей бизнеса, отраслевых региональных управлений и НПП «Атамекен» во главе с заместителем председателя ее правления Нуржаном Альтаевым.

С китайской стороны в работе круглого стола приняли участие свыше 80 бизнесменов и сотрудников КСМТ во главе с заместителем его председателя КСМТ, Национальным комиссаром павильона Китая и представитель китайского правительства для участия в «ЭКСПО-2017» Ван Цзиньчжэнь.

«Китай - это огромный рынок для казахстанских предпринимателей, особенно в сфере производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Ежегодно Китай импортирует из зарубежных стран продовольствие на 117 миллиардов долларов. 50% того, что потребляет Китай - это импортная продукция», - отметил Нуржан Альтаев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день доля Казахстана в импорте Китаем продовольствия ничтожно мала. В настоящее время казахстанская сторона проводит работу по снятию имеющихся барьеров для экспорта продовольствия в КНР.

Кроме того, господин Альтаев заявил, что уже достигнуто много договоренностей: «Вчера были проведены очень хорошие переговоры. Достигнуты договоренности о том, что уже в этом году будут сняты барьеры на ввоз в Китай казахстанского мяса говядины и баранины. В мае планируется подписание протокола о снятии ограничений на ввоз меда из Казахстана в Китай. Сегодня мы провели здесь большую встречу с бизнесменами, представляющими крупные предприятия Китая по переработке сельхозпродукции и проведении торгово-закупочной деятельности. В Китае действует аналог Национальной палаты предпринимателей - он называется Комитет по содействию международной торговле, который объединяет более 80 тысяч бизнесменов КНР».

«Эта встреча была инициирована нами - Национальной палатой предпринимателей. Китайские предприниматели проявляют очень большой интерес к возможности закупок казахстанской пищевой продукции. Более того, они заинтересованы в инвестировании и создании предприятий на территории Казахстана по переработке сельхозпродукции. У них очень большой опыт в этом направлении. Все они просят снять барьеры для того, чтобы приобретать казахстанскую продукцию», - резюмировал Нуржан Альтаев.

Напомним, в рамках двухдневного рабочего визита в Пекин казахстанской делегации во главе с А.Мырзахметовым между Казахстаном и Китаем подписаны Протокол по требованиям инспекции, карантина и санитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям пшеничных отрубей, меморандум о взаимопонимании между АО НК «KAZAKH INVEST» и крупнейшим в Китае производителем сельскохозяйственного оборудования «Jiangsu Muyang Group Co., Ltd», рамочные соглашения по сотрудничеству и торговле АО НК «Продкорпорация» с китайскими компаниями «Asia Pacific Food Capital Co., Ltd.» (APOFCO) и «Wilmart». Проведены переговоры с министром сельского хозяйства КНР Хань Чанфу, министром коммерции КНР Чжун Шанем, а также руководством компаний «Macau Legend Development Ltd.», «China National Agricultural Development Group Co., Ltd.», «China Certification & Inspection Group», Фонда «Шелковый путь», «China National Machinery IMP&EXP Corp.», «Shandong Hi-speed Group Co., Ltd.», CITIC.

В ходе встреч обсуждались вопросы инвестирования китайскими компаниями в проекты по переработке сельскохозяйственного сырья на территории Казахстана, сертификации продукции агропромышленного комплекса РК и ее экспорта в Китай, организации выставок сельскохозяйственного машиностроения и др.

В состав казахстанской делегации вошли свыше 30 человек - представители Министерства сельского хозяйства, руководители отраслевых региональных управлений, Национального холдинга «КазАгро» и его дочерних организаций, Национального аграрного научно-образовательного центра, руководители сельскохозяйственных ассоциаций и бизнесмены. Главная цель рабочей поездки - реализация Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в части исполнения поручений по привлечению зарубежных инвестиций в АПК, экспорту сельскохозяйственной продукции и достижению взаимовыгодных двусторонних соглашений.