КНДР готова ответить на любую провокацию США

МИД КНДР считает, что отправка ударной американской авиагруппы к Корейскому полуострову доказывает агрессивные намерения США, на которые Северная Корея готова ответить.

"(Направление атомного авианосца "Карл Винсон" в акваторию у берегов Корейского полуострова – ред.) доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы. Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий", — приводит агентство заявление спикера МИД.

В заявлении говорится также, что КНДР не выпрашивает мира, но всегда "готова защитить себя силой оружия".

Ранее сообщалось, что ударное соединение ВМС США с авианосцем "Карл Винсон" отправится в район Корейского полуострова. В группу входят также два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.