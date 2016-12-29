К.Токаев: Парламент плодотворно завершил 2016 год

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Сената Парламента, на котором рассмотрен ряд законопроектов и подведены итоги уходящего юбилейного года

Подводя итоги законотворческой деятельности, К.Токаев напомнил, что в начале года в период исполнения Сенатом функций Парламента верхняя Палата в тесном взаимодействии с правительством приняла 57 законов, с честью выполнив свои конституционные полномочия. В текущем году Парламент принял более ста законов, направленных на реализацию Плана нации «100 конкретных шагов», а также стратегических программ, определяющих основные направления социально-экономического развития страны.

Председатель Сената отметил актуальность рядакрупных мероприятий, проведенных Палатой.

«В частности, в ходе слушаний, посвященных повышению конкурентоспособности отечественного аграрного сектора в рамках ВТО и ЕАЭС, правовому регулированию в сфере дорожного движения, сохранению биоразнообразия, обсуждались волнующие общество проблемы и были даны рекомендации для соответствующих государственных органов», - сказал К.Токаев.

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В 2016 году сенаторы провели значительную работу по продвижению внешнеполитических инициатив нашей страны и углублению сотрудничества с парламентами зарубежных государств: «По инициативе Палаты успешно проведена международная конференция «Религии против терроризма», в которой приняли участие парламентарии, религиозные деятели и эксперты со всего мира. Также Сенат организовал масштабную международную конференцию, посвященную вопросам построения безъядерного мираи Манифесту Главы государства «Мир. XXI век».

Говоря о перспективах предстоящей работы Сената, К.Токаев напомнил, что Президент в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости, поставил вопрос об усилении ответственности Парламента и Правительства на новом этапе развития государства.«Нам предстоит всесторонне обсудить этот важный вопрос и выработать предложения по внесению изменений в соответствующие законы.Твердо уверен, что сенаторы проявят профессионализм и высокую ответственностью в ходе дальнейшей работы над законопроектами, направленными на модернизацию системы государственного управления», - сказал Спикер.

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К.Токаев сообщил, что в период с 4 по 13 января планируется выезд депутатов в регионы. «Во время встреч необходимо провести широкую разъяснительную работу о принятых Парламентом законах. Особое внимание следует уделить нормам новых законов, которые касаются социальной сферы, здравоохранения, финансов, налогов, жилищного строительства, а также вопросам борьбы с терроризмом».

К. Токаев поблагодарил коллег за проделанную работу и пожелал успехов в наступающем году.

В ходе заседания сенаторы ратифицировали казахстанско-иранское соглашение о передаче осужденных лиц. Соглашение, подписанное в Тегеране 11 апреля 2016 года, регламентирует вопросы передачи граждан Казахстана, осужденных судами Ирана к лишению свободы, и граждан Ирана, осужденных судами Казахстана к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются.

Палата ратифицировала казахстанско-словенскую межправительственную Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней.

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Целью Конвенции является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Словенией путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Конвенция является двусторонним международным договором и заключается с целью устранения двойного налогообложения. Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз – в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве.

Рассмотрен и одобрен в первом чтении проект Закона «О пастбищах».

Целью законопроекта является регулирование общественных отношений, связанных с рациональным использованием пастбищ.

Нормы документа направлены на создание условий по обеспечению потребности населения в пастбищных угодьях для содержания сельскохозяйственных животных, улучшение состояния объектов пастбищной инфраструктуры, предотвращение процессов деградации пастбищ.

Также на заседании в первом чтении одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ».

В соответствии с проектом, предполагается внесение изменений в Земельный, Лесной и Водный кодексы, а также законы «О государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, предлагается дальнейшее совершенствование норм законодательства в части использования земель лесного, водного фонда, а также земель особо охраняемых природных территорий для сенокошения и выпаса скота. Изменения в законодательство о местном самоуправлении включают положения, направленные на вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам управления и использования пастбищ.