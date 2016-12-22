Ле Пен пообещала провести референдум по выходу Франции из ЕС

Референдум о выходе Франции из Евросоюза будет организован в течение полугода в случае победы на президентских выборах главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщила политик в интервью РИА Новости.

"В том, что касается Евросоюза… Я сказала французам, что если они меня выберут, я незамедлительно направлюсь в Брюссель, чтобы начать переговоры о возвращении нашего суверенитета. А через полгода после моего избрания организую референдум", — сказала Ле Пен.

Лидер "Национального фронта" считает, что если ЕС не пойдет на уступки, и переговоры с Брюсселем не дадут результатов, Франции нужно будет покинуть Евросоюз.

Она также добавила, что нет нужды сомневаться в том, что "если Франция покинет ЕС, он сразу же развалится".

Выборы президента Франции пройдут весной 2017 года. По данным опубликованного опросов, во второй тур пройдут Марин Ле Пен и её оппонент экс-премьер Франсуа Фийон.