Лидер Ирана: Трамп раскрыл истинное лицо Америки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поблагодарил Трампа за то, что он своими действиями «раскрыл истинное лицо США», сообщает РБК.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи оценил работу Дональда Трампа на посту президента США.
«Мы ценим Трампа. Во многом он сделал за нас работу, раскрыв истинное лицо Америки. То, о чем мы говорили 30 с лишним лет — о коррупции в правительстве США, Трамп откровенно заявил в ходе своей предвыборной кампании», — написал аятолла Хаменеи в своем Twitter.
Он также указал на эпизод, который произошел в аэропорту Далласа в конце января после того, как Трамп подписал миграционный указ. Тогда сотрудники аэропорта на несколько часов задержали пятилетнего мальчика из Ирана. По мнению Хаменеи, это показывает, что именно означают американские права человека.
В ходе своей речи во время встречи в честь годовщины со дня Исламской революции в Иране 1979 года Хаменеи удивился, почему Трамп призвал Тегеран поблагодарить прошлую администрацию США.
«Почему?! Мы должны поблагодарить его [Барака Обаму] за [создание] ИГИЛ, продолжающиеся войны в Ираке и Сирии или за откровенную поддержку в 2009 году смуты в Иране?» — возмутился Хаменеи.
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Он отметил, что «ни один враг никогда не может парализовать иранский народ».
В понедельник, 6 февраля, Трамп заявил, что Иран является «террористическим государством номер один» и «не уважает США». Он также назвал ядерную сделку по иранской ядерной программе «самой ужасной сделкой, которую он только видел».
В конце января Иран провел испытание баллистической ракеты. В ответ на это США ввели санкции против страны. В него вошли 13 физических лиц и 12 организаций Ирана, а также из Китая, Ливии и ОАЭ. Власти страны сочли действия администрации Трампа незаконными и пообещали ввести ответные меры.