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Лидер Ирана: Трамп раскрыл истинное лицо Америки

08.02.2017 09:58   640   0

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поблагодарил Трампа за то, что он своими действиями «раскрыл истинное лицо США», сообщает РБК.

Духовный лидер Ирана ​Али Хаменеи оценил работу Дональда Трампа на посту президента США.

«Мы ценим Трампа. Во многом он сделал за нас работу, раскрыв истинное лицо Америки. То, о чем мы говорили 30 с лишним лет — о коррупции в правительстве США, Трамп откровенно заявил в ходе своей предвыборной кампании», — написал аятолла Хаменеи в своем Twitter.

Он также указал на эпизод, который произошел в аэропорту Далласа в конце января после того, как Трамп подписал миграционный указ. Тогда сотрудники аэропорта на несколько часов задержали пятилетнего мальчика из Ирана. ​По мнению Хаменеи, это показывает, что именно означают американские права человека.

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В ходе своей речи во время встречи в честь годовщины со дня Исламской революции в Иране 1979 года Хаменеи удивился, почему Трамп призвал Тегеран поблагодарить прошлую администрацию США.

«Почему?! Мы должны поблагодарить его [Барака Обаму] за [создание] ИГИЛ, продолжающиеся войны в Ираке и Сирии или за откровенную поддержку в 2009 году смуты в Иране?» — возмутился Хаменеи.

В Астане завершилось заседание совместной группы по прекращению огня в Сирии

Он отметил, что «ни один враг никогда не может парализовать иранский народ».

В понедельник, 6 февраля, Трамп заявил, что Иран является «террористическим государством номер один» и «не уважает США». Он также назвал ядерную сделку по иранской ядерной программе «самой ужасной сделкой, которую он только видел».

В конце января Иран провел испытание баллистической ракеты. В ответ на это США ввели санкции против страны. В него вошли 13 физических лиц и 12 организаций Ирана, а также из Китая, Ливии и ОАЭ. Власти страны сочли действия администрации Трампа незаконными и пообещали ввести ответные меры.

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