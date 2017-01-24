Майкл Помпео назначен директором ЦРУ

Сенат США утвердил кандидатуру Майкла Помпео на пост директора ЦРУ.

Ранее нынешний директор ЦРУ работал в спецкомитете по разведке и в комитете по энергетике и торговле. В частности он заседал в подкомитете, который непосредственно занимается делами ЦРУ.

О планах Помпео на новой должности пока можно судить лишь по его высказываниям на слушаниях в сенате, где обсуждалась его кандидатура.

Как и другие претенденты на посты в новой администрации, Помпео продемонстрировал жесткую риторику по отношению к России. В частности, он считает, что Москва ведет себя агрессивно и не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с терроризмом.

Касаясь темы Китая, Помпео заявил, что эта страна создает достаточно напряженную ситуацию "расширением своей экономики и проявлением военной силы, а также действиями в Южно-Китайском море и в киберпространстве".

Заключение ядерной сделки с Ираном, по мнению нового директора ЦРУ, стало ошибкой США.