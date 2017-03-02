Марин Ле Пен лишена статуса депутатской неприкосновенности

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен в связи с обвинениями в пропаганде экстремизма и насилия, передает ТАСС.

Ле Пен считает обвинения в политическими. Лидера Нацфронта хотели лишить неприкосновенности за инцидент двухлетней давности - в декабре 2015 года она разместила в Twitter снимки убийства заложников боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Теперь парламентарию может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до €75 тыс. Судебное разбирательство может продлиться более года, а с учетом апелляций - и дольше, так что само по себе оно не помешает Ле Пен принять участие в президентских выборах, первый тур которых состоится 23 апреля. По последним опросам, лидирующим кандидатом является Ле Пен, за которой с минимальным отрывом идет лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон.