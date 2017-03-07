Д. Медведев: "Использовать ЕврАзЭС для шантажа неприемлемо"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил с шантажом попытки сделать интеграцию в рамках ЕврАзЭС заложницей двусторонних противоречий, передает ТАСС.

"Участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений, а такие проблемы были, есть и будут, ничего в них драматического нет с учетом интенсивности сотрудничества, переносятся на нашу многостороннюю площадку союза (ЕврАзЭС), - заявил он на заседании Евразийского межправительственного совета. - Исполнение достигнутых нами договоренностей и сам интеграционный процесс, в целом, становятся заложниками специфически понимаемых национальных интересов. По сути, в отношении других членов союза, которые не вовлечены в спор, возникает совершенно недопустимая ситуация, эта ситуация сродни шантажу: или вы повлияете на решение другой стороны в споре, или мы ничего не подпишем".

Медведев считает, что ни один участник Евразийского экономического союза не должен позволять разменов за общий счет.

Глава кабмина подчеркнул, что если бы некоторые страны-участницы Евразийского экономического союза в свое время не присоединились к нему, то получали бы газ по намного более высоким ценам.

"Давайте, коллеги, прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза (ЕврАзЭС) или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам - порядка $200 за тысячу кубометров, - отметил он. - Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже". Медведев призвал коллег помнить об этом при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию.

Премьер-министр РФ призвал задействовать все имеющиеся у Евразийского экономического союза механизмы для преодоления спада в торговле в 2017 году, а также добавил, что это нужно сделать с упором на сотрудничество в тех сферах, где сконцентрирован высокий интеграционный потенциал и призвал обратить внимание на диверсификацию экспорта, развитие технологий и новых производств, кооперацию и снижение доли импорта.

"Наш товарооборот продолжает испытывать на себе негативное воздействие извне", - сообщил Медведев. По его словам, в 2016 году совместными усилиями удалось несколько улучшить динамику взаимной торговли, но влияние неблагоприятной мировой конъюнктуры сохраняется.

Глава кабмина отметил и ощутимые успехи, назвав в их числе рост производства в агросекторе союза на 4%. "Можно рассчитывать на позитивную траекторию и в этом году", - считает он. Также премьер отметил преодоление спада промышленного производства

Премьер-министр РФ считает, что форуму Евразийского экономического союза "Антиконтрафакт" нужно официально придать ежегодный статус. "В условиях открытых границ острый характер носит проблема контрафакта. Для ее решения учрежден международный форум "Антиконтрафакт", - заявил он. - Эта площадка помогает налаживать сетевые контакты и обмениваться опытом. Важно, чтобы работа не прерывалась, нужно официально закрепить ежегодный статус форума".