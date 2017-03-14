МИД РК: На встрече в Астане обсудят обмен пленными

Вопросы создания рабочей группы по обмену пленными планируют обсудить в Астане в ходе международной встречи по урегулированию в Сирии, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, комментируя ситуацию в кулуарах правительства.

"По информации стран-гарантов, среди обсуждаемых вопросов такие, как положение о примирившихся районах, положение о создании рабочей группы по обмену информацией о военнопленных. Будет обсуждаться вопрос о разминировании гуманитарных объектов, в том числе находящихся под защитой ЮНЕСКО, также вопросы сугубо военного характера", - информировал Абдрахманов.

Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане 14-15 марта. 14 марта планируются предварительные консультации, а на 15 марта намечено пленарное заседание участников встречи.