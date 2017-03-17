МИД РК намерен укрепить стабильность и безопасность в Центрально-Азиатском регионе

Укрепить стабильность и безопасность в Центрально-Азиатском регионе посредством укрепления роли региональных организаций безопасности намерено Министерство иностранных дел в рамках членства в Совете безопасности ООН.

Министерство иностранных дел планирует максимально использовать площадку Совета безопасности в первую очередь для продвижения своего видения ядерного разоружения и нераспространения, а также для предотвращения и полного устранения угрозы глобальной войны через снижение степени военного противостояния на глобальном и региональном уровнях.

«К сожалению, сегодня мы наблюдаем эскалацию насилия и нестабильности в мире. По данным ООН, с 2008 года количество конфликтов увеличилось практически в три раза, с усилением роли в них транснациональных сил. Численность перемещённых в результате военных действий превышает 60 млн человек, а объем гуманитарных потребностей на 2017 год составляет $23 млрд в год. В этой связи конфликты в Афганистане, Сирии, Ираке и других горячих точках в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке рассматриваются нами с неизменных позиций политического урегулирования», – отметил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов в ходе «правчаса» в Мажилисе по обсуждению приоритетов членства Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годы.

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Он также отметил востребованность в мире миротворческого потенциала Казахстана. С 2014 года началась практика направления казахстанских военных наблюдателей в миссии ООН в Западной Сахаре и Кот-д’Ивуаре, в которых прошли службу 11 человек. В настоящее время в Западной Сахаре продолжают службу 4 наблюдателя.

В то же время при рассмотрении вопроса участия в миссиях ООН, по словам К. Абдрахманова, учитывается такой важный фактор, как безопасность наших военнослужащих, то есть выбираются наиболее безопасные миссии.

Свое членство в Совбезе Казахстан намерен использовать и для продвижения национальных интересов, заключающихся прежде всего в укреплении стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, который впервые за всю историю ООН будет представлен в Совете Безопасности с тем, чтобы превратить территорию в зону мира, безопасности и сотрудничества.

Отсюда вытекает следующая задача – укрепление роли региональных организаций безопасности. «Сегодня существует общее понимание того, что какой бы не стала новая конфигурация Совета безопасности ООН, он должен работать эффективно и адекватно отвечать на стоящие перед мировым сообществом угрозы. В этом контексте возрастает роль региональных организаций и в особенности – Организации Договора о коллективной безопасности. Казахстан, который является членом ОДКБ и ШОС, намерен использовать свое членство в Совбезе ООН для укрепления доверия между региональными организациями», – отметил К. Абдрахманов.

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Приоритетным также названа борьба с международным терроризмом и религиозным экстремизмом.

«Председательство в секционных комитетах по ИГИЛ, ДАИШ, Аль-Каиды и Талибану дает Казахстану возможность более активно использовать площадку Совета безопасности ООН для продвижения антитеррористических инициатив Главы государства и вносить практический вклад в борьбу с террористами. Хотел бы также обратить ваше внимание на важность скорейшего завершения процесса ратификации Казахстаном четырех оставшихся из 19-ти антитеррористических конвенций ООН, что даст нам политическое право более широко вести работу по продвижению антитеррористических инициатив нашего государства», – сказал глава МИДа.

Речь идет о конвенциях ООН по борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, с незаконным захватом воздушных судов, безопасности морского судоходства, преступлениях на борту воздушных судов.

Кульминацией непостоянного членства Казахстана в Совбезе будет ротационное председательство Казахстана в данном органе в течение января 2018 года. Центральным вопросом председательства будет принятие определенного документа. Это может быть резолюция Совета безопасности, для чего требуется консенсус всех членов этого органа, либо заявление председателя СБ по Центральной Азии и Афганистану.

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Депутаты Мажилиса, в целом поддержав инициативы внешнеполитического ведомства страны, предложили внести в планы его работы некоторые корректировки. В частности, депутат Маулен Ашимбаев для эффективного решения вопросов безопасности в Центральной Азии предложил рассмотреть вопрос о создании нового регионального объединения в регионе, а также использовать свое непостоянное членство не только для решения важных международных проблем, но также для продвижения национальных стратегических интересов страны. При этом ключевой задачей на данном этапе для Казахстана, по его словам, является укрепление стабильности и безопасности по периметру наших границ, что необходимо для обеспечения внутренней стабильности и создания внешних условия для системной политической и экономической модернизации, которая сегодня проводится в нашей стране.

«Безопасность Казахстана связана с безопасностью в Центральной Азии. Многие проблемы в регионе могут быть решены только на основе многостороннего взаимодействия. Это касается использования ресурсов трансграничных рек, решения общих экологических проблем, развития транзитно-коммуникационного потенциала региона, борьбы с терроризмом и религиозных экстремизмом. В этой связи считаем своевременным и актуальным предложение Главы государства об инициировании широких и содержательных дискуссий в Совете безопасности ООН по вопросам обеспечения безопасности и развития Центральной Азии. На наш взгляд, необходима своеобразная перезагрузка отношений между странами Центральной Азии», – сказал он.

Мажилисмен также отметил необходимость выработать стратегию по оказанию официальной помощи и развитию, а также гуманитарной помощи Казахстана другим странам в рамках непостоянного членства Казахстана в Совете безопасности ООН.

«На протяжении последних лет Казахстан оказывал существенную помощь соседним странам и Афганистану, направляя продовольствие, вещи первой необходимости, строя школы и больницы, а также обучая молодежь в учебных заведениях Казахстана. За последние годы Казахстаном было выделено на эти цели более $350 млн», – сказал Ашимбаев и добавил: «Существуют мнения, что Казахстану нет необходимости оказывать внешнюю помощь, когда у самих достаточно проблем. Но нужно иметь в виду, что официальная помощь развитию – это не благотворительность, а гибкий инструмент внешней политики для достижения конкретных внешнеполитических задач: ни одна страна не может процветать в долгосрочной перспективе, если соседние страны испытывают серьезные проблемы и сложности. Накапливающийся вокруг негатив будет в той или иной форме деструктивно влиять на ту или иную страну, в том числе и на Казахстан».

В свою очередь депутат Глеб Щегельский отметил необходимость развития в стране

«зеленой» экономики, которая на сегодня, несмотря на все перспективы и прогнозируемую высокодоходность, находится в зачаточном состоянии.

«На территории республики накоплено около 28 млрд тонн отходов, из них 100 млн тонн ТБО. В прошлом году объем образованных ТБО составил 5,4 млн тонн, из которых утилизировано и переработано только 2,6%. Все это свидетельствует о том, что «зеленый» сектор экономики в республике находится в зачаточном состоянии. Мы должны работать в направлении перевода экономики Казахстана на «зеленые» рельсы», – отметил депутат.

Справка

Совет безопасности является одним из 6 главных органов ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет состоит из 15 членов, 5 из которых являются постоянными (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), и 10 – непостоянными, избираемыми Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний период. Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совета безопасности с 1 января текущего года. Этот статус Республика получила летом 2016 года. В этом качестве государство пробудет два года – 2017-1018 годы.