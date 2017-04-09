МИД РК сделал официальное заявление по ситуации в Сирии

В Министерстве иностранных дел РК сделали официальное заявление в связи с эскалацией конфликта в Сирии. В ведомстве заявили, что выражают свою серьезную обеспокоенность ростом напряженнности в Сирии.

"Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности. Считаем принципиально важным проведение всестороннего объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных", - говорится в сообщении.

Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле.

Подчеркиваем важность сохранения и укрепления режима прекращения боевых действий между Правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, введенного в действие 30 декабря 2016 года. Призываем страны-гаранты Астанинского процесса приложить максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.