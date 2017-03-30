Валюта нал
USD 315.80 316.20
RUB 5.53 5.55
EUR 342.50 343.00
Валюта бирж
USD/KZT
315.15
-0.001%
EUR/KZT
340.05
+0.005%
RUB/KZT
5.53
-0.002%
EUR/USD
340.05
+0.005%
EUR/CHF
340.05
+0.005%
EUR/JPY
340.05
+0.005%
GBP/USD
391.73
+0.010%
USD/CHF
315.15
-0.001%
USD/JPY
315.15
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
315.15 340.05 5.53
-0.001% +0.005% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
52.53
+0.002%
Нефть WTI
49.47
-0.001%
Золото
1250.7
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1114
+0.012%
Жилье Астана
1049
-0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.53 49.47 1250.7
+0.002% -0.001% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Миграционный запрет Трампа заблокирован

30.03.2017 14:09   262   0
Федеральный суд на Гавайях, заблокировавший указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну для мигрантов из ряда мусульманских стран, продлил действие своего решения на неопределенный срок, передает Русская Служба BBC.
 
Решение судьи Деррика Уотсона означает, что указ Трампа не будет применяться как минимум до тех пор, пока не будут рассмотрены иски о полной отмене указа.
 
Мотивировка судебного решения практически не изменилась с момента, когда действие указа было приостановлено тем же судом в первый раз: по мнению судьи, запрет на въезд гражданам стран с долей мусульманского населения от 90% до 98% равносилен дискриминации по религиозному признаку.
 
Кроме 90-дневного запрета на въезд для граждан шести мусульманских стран, указ Трампа предписывает приостановить действие федеральной программы помощи беженцам на 120 дней.
 
Новый указ должен был приостановить на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить прием беженцев на 120 дней.
Президент Трамп мотивировал свой указ желанием не допустить проникновения в страну террористов, но его критики назвали предложенные меры дискриминационными.
 
Предыдущее решение суда о блокировке указа Дональд Трамп счел превышением судебных полномочий. Несколько штатов США подали иски с требованием полной отмены указа, но даты слушаний пока не назначены.
 
ФОТО: РБК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    116

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    35

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    919

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    201

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное