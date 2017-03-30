Миграционный запрет Трампа заблокирован

Федеральный суд на Гавайях, заблокировавший указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну для мигрантов из ряда мусульманских стран, продлил действие своего решения на неопределенный срок, передает Русская Служба BBC.

Решение судьи Деррика Уотсона означает, что указ Трампа не будет применяться как минимум до тех пор, пока не будут рассмотрены иски о полной отмене указа.

Мотивировка судебного решения практически не изменилась с момента, когда действие указа было приостановлено тем же судом в первый раз: по мнению судьи, запрет на въезд гражданам стран с долей мусульманского населения от 90% до 98% равносилен дискриминации по религиозному признаку.

Кроме 90-дневного запрета на въезд для граждан шести мусульманских стран, указ Трампа предписывает приостановить действие федеральной программы помощи беженцам на 120 дней.

Новый указ должен был приостановить на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить прием беженцев на 120 дней.

Президент Трамп мотивировал свой указ желанием не допустить проникновения в страну террористов, но его критики назвали предложенные меры дискриминационными.

Предыдущее решение суда о блокировке указа Дональд Трамп счел превышением судебных полномочий. Несколько штатов США подали иски с требованием полной отмены указа, но даты слушаний пока не назначены.