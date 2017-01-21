Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов посетил с официальным визитом Москву. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

20 января 2017 года Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова посетил город Москву с визитом.

Программа визита началась с возложения цветов к памятнику Абаю и Могиле Неизвестного солдата. Затем Кайрат Абдрахманов прибыл в дом приемов МИД России для переговоров с Сергеем Лавровым, который перед началом переговоров поздравил его с высоким назначением, пожелав успехов.

В свою очередь руководитель казахстанского МИД отметил символичность своего визита, который проходит в канун 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, назвав сотрудничество между Казахстана и России образцовой моделью в двустороннем формате, показательным для современных международных отношений. Он подчеркнул, что тон широкому сотрудничеству между Астаной и Москвой задают лично Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин.

В Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили различные аспекты казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия двух стран в многосторонних форматах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

«За годы Независимости Казахстан и Россия не только сохранили историческую общность и вековые связи, но и научились по-новому строить свои взаимоотношения, руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Ведущую роль в укреплении стратегического партнерства Казахстана и России играют регулярные встречи и переговоры Глав наших двух государств, и нет не одного вопроса, который не находит своего решения», - отметил в ходе переговоров Кайрат Абдрахманов.

В контексте начала работы Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН с 1 января текущего года, стороны обсудили сотрудничество двух стран в рамках главного политического органа ООН, а также в рамках региональных организаций, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СВМДА.

Астана имеет потенциал стать "Азиатской Женевой"

Другими ключевыми темами переговоров стали вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, предстоящий в Астане переговорный процесс по Сирии, ситуация в Афганистане и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

По итогам переговоров Кайрат Абдрахманов и Сергей Лавров подписали План сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017-2018 годы.

Подводя итоги визита, Кайрат Абдрахманов отметил, что «в текущем году запланировано множество встреч между лидерами наших двух стран и поэтому совместной работы с российской стороной будет предостаточно».

«Уверен, что итоги сегодняшней встречи послужат развитию дальнейшего сотрудничества Казахстана и России по всему комплексу взаимодействия в духе взаимного доверия, партнерства и союзничества, а наши отношения будут оставаться наглядным примером для всех наших партнеров», - подчеркнул казахстанский дипломат.