На встречу в Астану прибыли делегаты стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии

В Астану на международную техническую встречу прибыли делегации стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил источник, близкий к организаторам переговоров

«В Астану прибыли делегации стран-участников предстоящей встречи. Сегодня они ведут консультации. А завтра состоится сама международная техническая встреча по сирийскому урегулированию», - сообщил источник.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков, отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ», прокомментировал проведение очередной встречи по Сирии в Астане. По его словам, в казахстанский МИД поступило обращение с просьбой помочь в организации 6 февраля в Астане международной технической встречи по сирийскому урегулированию делегаций России, Турции и Ирана при участии представителя ООН.

Как известно, договоренность об учреждении механизма по контролю за соблюдением такого режима была достигнута на международной встрече по Сирии в ходе Астанинского процесса 23-24 января этого года.

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