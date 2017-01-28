Назарбаев и Путин обсудили итоги Астанинского процесса

Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора обсудили итоги межсирийских переговоров, сообщает МИА «Казинформ»

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной повестки дня, в том числе по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров и создание всех необходимых условий.

В свою очередь, Глава государства отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе. Президенты Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч.