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Назарбаев и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

27.02.2017 14:58   968   2

В ходе рабочего визита президента России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Путина с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые темы международной повестки дня.

Кроме того, глава Российского государства поблагодарил президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

"Спасибо большое за приглашение. Действительно, у нас регулярные встречи проводятся в начале года, и, в целом, график работы и встреч у нас очень насыщенный.

Начать нашу встречу хотел бы с благодарности за организацию в Астане межсирийских переговоров. Знаю, что казахстанская сторона сыграла очень положительную роль, и не только как хозяин, как организатор этого мероприятия, но и повлияла действительно на положительные результаты встреч в Астане, которые были организованы дважды.

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Знаю, что Вы лично принимали в этом участие, работали с участниками делегаций, и благодаря Вашему участию эти переговоры завершились. Причём завершились с таким результатом, которого до сих пор никогда не было, а именно создан механизм контроля за прекращением огня, а это, собственно говоря, самое главное, это самый главный фундамент, который дал возможность продолжить женевские переговоры, о которых Вы сейчас упомянули.

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Что касается двусторонних отношений, то в основе, конечно, лежат наши экономические взаимодействия. Казахстан – один из наших ключевых партнёров в сфере экономики в регионе, Вы упомянули об этом.

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Да, мы наблюдаем определённое снижение товарооборота в стоимостном выражении. Мы с Вами уже обсуждали, это связано с курсовой разницей, прежде всего с колебаниями цен на мировых рынках на наши основные виды экспортных товаров. Но физические объёмы остались прежними.

Наша задача увеличить эти физические объёмы и выйти на устойчивый рост. Тем более, что условия в результате проведённых интеграционных процессов созданы. Хорошо работает и Евразийский банк.

Кстати говоря, Казахстану этот банк уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Мне кажется, это такой хороший знак для того, чтобы мы были уверенными в позитивном развитии наших экономических отношений.

Что касается внешнеполитической деятельности, то мы очень рассчитываем на поддержку Казахстана как постоянного члена Совета Безопасности ООН при решении глобальных вопросов. А наши интеграционные вопросы решаются в текущем режиме.

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Разумеется, как и везде в большой работе, есть и сложности, и проблемы, требующие внимательного отношения со стороны первых лиц. Очень рассчитываю, что в ходе сегодняшней встречи мы поговорим по всем этим вопросам", - сообщил Владимир Путин.

 

27 февраля 15:33
Ермек
Сейчас необходимо устранить все противоречия, которые начали появляться в торговых отношениях в ЕАЭС.
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    15

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