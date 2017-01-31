Н. Назарбаев: "Необходимо навести здесь порядок"

В ежегодном Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил ключевые задачи Третьей модернизации страны, одной из которых является приведение налогово-бюджетной политики к новым экономическим реалиям.

Президент в своем ежегодном послании поднял вопросы эффективности бюджетных расходов, модернизации налоговой политики и мониторинга займов квазигосударственного сектора.

«В 2017 году мы полностью обеспечили необходимыми ресурсами государственные программы развития. Нужно проверить эффективность использования средств министерствами и ведомствами», - отметил глава государства.

Это коснется, в первую очередь, министерства труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, на которые приходится более 40% республиканского бюджета.

Средства будут перераспределены с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации, говорится в послании. То есть, часть реализуемых программ будут сокращены. Упростить бюджетные процедуры для более быстрого и эффективного доведения средств до реальной экономики поручил Н. Назарбаев. Также был поднят вопрос децентрализации расходных полномочий фискальной политики.

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Президент отметил о необходимости более рационального использования средств Национального фонда. Размер гарантированного трансферта из Нацфонда должен быть поэтапно сокращен до 2 триллионов тенге к 2020 году.

Напомним, что в Законе РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2016 - 2018 годы» были утверждены размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2016-2018 годы, которые составили 2,3 трлн тенге в год.

Для модернизации налоговой политики были поставлены такие задачи, как стимулирование выхода бизнеса "из тени", расширение налоговой базы в несырьевом секторе, оптимизация действующих налоговых льгот, улучшение механизмов налогового администрирования.

«Необходимо по-новому рассмотреть специальные налоговые режимы в преддверии всеобщего декларирования», - говорится в послании.

Также Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству выстроить систему мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора и «навести здесь порядок».

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